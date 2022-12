Izteka se življenjska doba DUTB

Skoraj devet let po začetku prenosa premoženja na t. i. slabo banko in številnih postopkih prodaje terjatev, lastniških deležev in nepremičnin je na njej po ocenjeni pošteni vrednosti ostalo še za okoli pol milijarde evrov premoženja.

Skoraj devet let po začetku prenosa premoženja na t. i. slabo banko in številnih postopkih prodaje terjatev, lastniških deležev in nepremičnin je na njej po ocenjeni pošteni vrednosti ostalo še za okoli pol milijarde evrov premoženja. Foto: STA

DUTB je bila ustanovljena z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je začel veljati ob koncu 2012. Ta je že v osnovi predvidel, da bo t. i. slaba banka konec leta 2022 prenehala obstajati, premoženje ter pravice in obveznosti pa se bodo prenesle na SDH.

Preostale podlage za začetek delovanja DUTB so bile sprejete v začetku 2013, po obsežni sanaciji bank ob koncu 2013 in v začetku 2014 pa so bile v teku 2014 na njo prenesene slabe terjatve iz pred tem povsem podržavljenih NLB, Nove KBM in Abanke. V začetku 2016 sta bili po izvedeni nadzorovani likvidaciji k njej pripojeni še Factor banka in Probanka.

Ostalo je še za okoli pol milijarde evrov premoženja

Skoraj devet let po začetku prenosa premoženja na t. i. slabo banko in številnih postopkih prodaje terjatev, lastniških deležev in nepremičnin je na njej po ocenjeni pošteni vrednosti ostalo še za okoli pol milijarde evrov premoženja.

Med terjatvami je ostalo še nekaj večjih na čelu s tistimi do telekomunikacijskega operaterja T-2 in z njim povezanih treh družb, katerih nominalna vrednost naj bi bila okoli 130 milijonov evrov.

Od lastniških naložb so v ospredju 100-odstotni deleži v holdinškem podjetju Istrabenz, turističnih podjetjih Istrabenz Turizem in Thermana in mariborski industrijski družbi MLM ter 12,8-odstotni lastniški delež v Cinkarni Celje.

Premoženje bo preneseno na SDH

Med nepremičninami različnih vrst v Sloveniji in nekaj tudi v širši regiji so bila v zadnjih mesecih v ospredju zemljišča, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo. Koalicijska stranka Levica in del civilne družbe so si prizadevali, da bi ta zemljišča prenesli na Stanovanjski sklad RS in druge javne stanovanjske sklade, a je vlada konec oktobra navedla, da brez sprememb zakona to ni mogoče in da bo SDH kot novi lastnik teh nepremičnin stanovanjsko problematiko aktivno reševal.

Za prenos premoženja na SDH je vlada sprejela vrsto dokumentov oziroma predpisov. Konec oktobra je na primer izdala uredbo glede pravnega nasledstva DUTB. To bo urejeno kot poenostavljena pripojitev k SDH, z njo pa je vlada dokončno soglašala v začetku tega meseca. DZ je konec oktobra z noveliranjem zakona o SDH medtem sprejel še zakonsko podlago za prenos premoženja na upravljavca državnih naložb.