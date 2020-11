V državni delegaciji so bili predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič, so sporočili z urada predsednika republike.

Osrednje državno spominsko obeležje žrtvam vseh vojn, ki so prizadele slovenski narod, poziva k spravi in edinosti od julija 2016, od leta 2018 pa je polaganje venca k spomeniku tudi del programa vseh uradnih obiskov visokih tujih državnikov in osrednji kraj polaganja vencev ob 1. novembru. Foto: STA

Osrednja državna obeležitev dneva spomina na mrtve je tokrat zaradi epidemije covida-19 potekala prilagojeno, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pa je sodelovalo le nujno število pripadnikov častne enote republike Slovenije, ki običajno sodeluje ob položitvi venca. Iz garde Slovenske vojske so sodelovali le častna straža in strelca, iz policijskega orkestra pa le trobilni kvartet, poroča STA.

Predsednik DZ Zorčič je nato odšel na pokopališče Žale, kjer je položil položi vence pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, pri spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju, ob lipi sprave in pri kostnici žrtvam prve svetovne vojne.