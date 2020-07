Država ponovno v nakup zaščitne opreme

Od uradnega konca epidemije covida-19 so zdravstveni zavodi znova zadolženi za nakup zaščitne opreme, nekateri so že objavili razpise. Poleg tega se še julija obeta skupno naročilo pod okriljem združenja zdravstvenih zavodov. Zavod za blagovne rezerve pa je objavil javna razpisa za obnovo zalog opreme in pripravo na nadaljevanje epidemije.

V času epidemije novega koronavirusa, ki je trajala od srede marca do konca maja, je nakup zaščitne in druge opreme prevzel Zavod za blagovne rezerve. V tem času je izvedel številna javna naročila, dobavljeno zaščitno in drugo medicinsko opremo pa je razdeljevala uprava za zaščito in reševanje.

Na upravi so pojasnili, da imajo trenutno na zalogi 1,9 milijona kirurških mask in 4,6 milijona mask 3ply. Prav tako razpolagajo z 917 vizirji, 1,3 milijona rokavic ter 6537 lahkimi kombinezoni in 406 kombinezoni z višjo zaščito. V skladišču pa je tudi 12.774 razkužil za roke, 6480 razkužil za površine in 54 razkužil za opremo. V skladišču imajo tudi 13 ventilatorjev, poroča STA.

Vlada danes potrdila seznam trimesečnih strateških zalog

Zavod za blagovne rezerve je s preklicem epidemije prenehal interventno kupovati zaščitna in druga sredstva, s čimer so se zaključili vsi izredni postopki naročanja. Tako zavod od 1. junija vsa ostala naročila izvaja po rednih postopkih javnega naročanja.

Je pa vlada v začetku meseca ministrstvu za zdravje in upravi za zaščito in reševanje naložila, da pripravita seznam trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tega je vlada danes tudi potrdila, na podlagi seznama pa bo Zavod za blagovne rezerve oblikoval trimesečne strateške zaloge, poroča STA.

Seznama, s katerim obnavljajo zaloge, v sporočilu po seji vlade ne razkrivajo

Seznama v sporočilu po seji vlade ne razkrivajo, je pa zavod že pred dnevi objavil dve javni naročili - z enim želijo obnoviti zaloge zaščitne opreme, z drugim pa se pripravljajo na nadaljevanje epidemije covida-19.

V naročilu, s katerim obnavljajo zaloge in se se izteče 10. avgusta, blagovne rezerve kupujejo 8630 zaščitnih kombinezonov in 11.100 kosov mask tipa FFP3. Ob tem naročajo tudi več kot 2,2 milijona različnih rokavic.

V drugem javnem naročilu, ki se izteče 21. avgusta, pa zavod kupuje 108.900 zaščitnih mask tipa FFP3. Naročajo pa še 34.083 zaščitnih vizirjev, 263.265 zaščitnih plaščev in 950.000 predpasnikov. Kot izhaja iz dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani zavoda, bodo kupili tudi 312.000 zaščitnih pokrival in 250.000 kosov zaščit za čevlje, piše STA.

Nekateri zdravstveni zavodi že pripravili lastna naročila za nabavo opreme

Ob tem pa so nekateri zdravstveni zavodi pripravili lastna naročila za nabavo zaščitne opreme. Tako na primer Splošna bolnišnica Novo mesto z javnim naročilom, ki se zaključi 30. julija, kupuje 60 zaščitnih kapuc, 30 naprav s tlačno filtracijo zraka, 300 rezervnih filtrov zaščitne kategorije P3 in 15 rezervnih baterij. Tudi v Bolnišnici Sežana so pripravili javno naročilo za nakup mask in rokavic.

Javni razpis je izvedel tudi Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, vrednost tega razpisa je bila 192.000 evrov. Zaščitno opremo bosta zdravstvenemu domu dobavili podjetji Sanolabor in Simps's.

Skupno javno naročilo pa pripravlja tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in bo objavljeno še v juliju. Trenutno še oblikujejo specifikacije, naročali pa bodo predvsem različne maske, rokavice, razkužila za roke in površine, zaščitne plašče in kombinezone, zaščitna očala in vizirje, pokrivala za lase in prevleke za obuvala. Kot so pojasnili za STA, je zanimanje za naročilo veliko tako med člani kot tudi pri nekaterih zavodih, ki niso člani.