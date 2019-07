Država bolj radodarna kot kdajkoli - pa vseeno ni za vse dovolj

"Pri pripravi proračuna smo sledili trem prioritetam: razvoj, sociala in plače," je povedal finančni minister Andrej Bertoncelj in dodal, da sta jih vodili načeli blaginje in stabilnosti ter hkrati fiskalno pravilo. "Rekli smo odločen ne prekomerni porabi," je dejal Bertoncelj in dodal, da je rast porabe skladna z napovedmi gospodarske rasti.

Kot uvodoma omenjeno, je predvideno, da bo ob koncu priprave državnega proračuna raven odhodkov znašala največ 10,45 milijarde evrov za prihodnje leto in 10,455 milijarde evrov za 2021. Za primerjavo, trenutno veljavni proračun za letos predvideva 9,7 milijarde evrov odhodkov, zgornja meja odhodkov za prihodnje leto 290 milijonov evrov višja od tiste za letošnje leto.

Bertoncelj je dejal, da polovica tega povišanja odpade na zvišanje plač v javnem sektorju, ki izhaja iz sporazuma glede plačnih ukrepov s konca lanskega leta. Druga polovica pa gre za, tako minister, "razvojno naravnane projekte".

Kako naprej? Današnja vladna odločitev določa najvišjo možno porabo za posameznega proračunskega porabnika za obe leti. Sami porabniki, torej ministrstva, državni organi, agencije, morajo zdaj do konca avgusta pripraviti finančne načrte, kako bodo denar porabili. Vsebino načrtov bodo uskladili s finančnimi ministrstvom, ki pripravi končni predlog proračunov za obe leti, tega pa nato potrdi vlada. Najkasneje do oktobra naj bi nato vladni predlog obravnavali še poslanci v Državnem zboru (DZ).

Še vedno 600 milijonov premalo

Natančna vsebina izhodišč in razrez predvidene porabe še nista znana. Kljub navidezni enotnosti politike, pa po današnjem sestanku koalicije pred sejo vlade iz izjav predstavnikov koalicijskih strank ni velo veliko zadovoljstva s predvidenim proračunskim razrezom.

Nekatera ministrstva so namreč nezadovoljna, češ da so dobila premalo. Finančni minister Bertoncelj je priznal, da je bilo za 600 milijonov evrov več zahtev in želja, a se je vlada soglasno odločila, da ostane v začrtanem okviru.

"Potrebe so bile kljub rekordni ravni odhodkov višje, a na neki točki smo se morali ustaviti. Nihče ni v celoti zadovoljen, nihče pa ne bi smel biti nezadovoljen," je to komentiral Bertoncelj.

Proračun večji, a tudi potrebe

Na ministrstvih iz kvote SMC bi si želeli predvsem več sredstev za investicije v domove za starejše in intervencije po naravnih nesrečah, primanjkuje pa tudi sredstev po posameznih diplomatskih predstavništvih, je pred sejo vlade dejal vodja poslancev SMC Igor Zorčič.

Kot je ocenil, se kljub zgodovinsko največjemu proračunu potrebe porabnikov več kot očitno večajo. "Tudi če bi imeli še 100 milijonov evrov več, bi obstajalo enako nezadovoljstvo. Pri 500 ali 600 milijonih več pa bi morda bilo zadovoljstvo na vseh ministrstvih," je ocenil Zorčič.

Poraba gor zaradi višjih plač v javnem sektorju

Nikoli ne dobiš vsega, kar misliš, da bi bilo potrebno, je ocenila tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper, ki pa ni pojasnila, kje je manjko. Tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je dejal, da bi si sicer želeli več vlaganja v domove za starejše, a opomnil, da tudi v preteklosti nikoli niso bili zadovoljni, saj so na določenem področju vedno želeli več sredstev. "Res je, da je ta proračun največji do zdaj, je pa res tudi to, da se je zvišala poraba zaradi višjih plač v javnem sektorju," je dejal. Na to sta opozorila tudi Kociprova in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović se pred danes novinarji ni ustavil.

Han: Kako ni denarja za naložbe?

Matjaž Han uiz SD je dejal, da je ob izhodiščih za pripravo proračuna predvsem zmeden, saj pri tako visokih načrtovanih odhodkih ugotavljajo, da ni denarja za investicije. Foto: STA Han je pred sejo vlade še izpostavil, da imamo v Sloveniji eno najbolj zahtevnih fiskalnih pravil v EU, s katerim smo si po njegovi oceni zadrgnili zanko okoli vratu. Kritičen je bil tudi do fiskalnega sveta, ki da ustavlja investicije, ki bi jih lahko še investirali pri taki gospodarski rasti. Ocenil je, da bo "umetnost ta proračun spraviti pod streho".

Kot je še dejal Han, je ob izhodiščih za pripravo proračuna predvsem zmeden, saj pri tako visokih načrtovanih odhodkih ugotavljajo, da ni denarja za investicije. Ocenil je, da se pri taki gospodarski rasti in manjšemu število brezposelnih socialni transferji nižajo prepočasi. Prav tako bi po njegovem mnenju morali začeli omejevati zaposlovanje na nekaterih področjih javnega sektorja.