Društvo novinarjev obsoja Šrotove izjave o novinarjih Planeta

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je danes ocenilo, da je bil nedavni komentar celjskega župana Bojana Šrota na poročanje novinarjev Planeta neprimeren in žaljiv. Šrot je namreč v odzivu na prispevek o onesnaženi zemlji na območju Celja dejal, da so novinarji "prišli s planeta Mars" in da "so na novo odkrili ne le smodnik, ampak tudi Kitajsko".

Celjski župan Bojan Šrot je poročanje o onesnaženi zemlji komentiral na torkovi seji mestnega sveta. Poleg navedenih izjav se je obregnil tudi ob strokovnjaka, ki je sodeloval v prispevku, in ga označil za "strokovnjaka Vesele šole".

DNS obsoja obračunavanje z mediji na sejah mestnih in občinskih svetov

"Če je Šrot menil, da je bilo v prispevku karkoli narobe, morebiti celo lažnivo, kot se je izrazil na seji, ima pravico argumentirano zavrniti navedbe novinarjev, ne pa z njimi na žaljiv način obračunavati, prav tako ima pravico do popravka v skladu z Zakonom o medijih," so zapisali v DNS. Spomnili so tudi, da poleg tega v okviru društva in sindikata novinarjev Slovenije deluje novinarsko častno razsodišče, na katerega se lahko obrnejo vsi, ki menijo, da so novinarji pri svojem poročanju kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Upravni odbor DNS in aktiv Celje opozarjata na zelo slabo, v nekaterih primerih nikakršno kulturo javnega nastopanja, primer celjskega župana pa pri tem ni edini. Izvoljeni posamezniki si takega načina komuniciranja po mnenju društva ne bi smeli privoščiti, so prepričani. Obračunavanje z mediji na sejah mestnih oziroma občinskih svetov, v državnem zboru in drugje pa ostro obsojajo.

Po mnenju društva je še posebej problematično tako obračunavanje na lokalni ravni, kjer so novinarji lokalnih, regionalnih medijev in dopisniki zelo pogosto na udaru različnih funkcionarjev, denimo županov, svetnikov političnih strank, občinskih javnih zavodov in podjetij, hkrati pa v teh okoljih, o katerih pišejo, tudi živijo.