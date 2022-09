Drugi ponedeljek zapored krepko čez tri tisoč okužb

V ponedeljek so v Sloveniji ob 1.061 PCR-testih in 10.620 hitrih antigenskih testih potrdili 3.432 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je nekoliko manj kot pred tednom dni, ko so potrdili 3.511 primerov okužb, a Slovenija še vedno ostaja najslabša država v Evropi po pojavnosti novih primerov okužbe v zadnjih 14 dneh.