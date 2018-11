Drava jim je že drugič v nekaj letih poplavila hišo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako neusmiljena je lahko reka Drava, dobro ve družina Rodošek iz Krčevine pri Vurbergu. Tokrat jih je nesreča doletela že drugič. Stanovanjsko hišo, kamor so se iz Maribora preselili pred 12 leti, je znova poplavilo.

V hiši stanujejo oče ter bolna mati in sin. Skozi mesec težko shajajo že zaradi bolezni dveh članov. Štefan, ki na mesec prejema 400 evrov pokojnine, živi z invalidsko upokojeno ženo, sin pa prejema socialno pomoč. Upanja, da bo nekoč bolje, nimajo več.

Drava pa jim je zdaj že drugič uničila dom. Poplavljeni so elementi, tudi peč na centralno kurjavo in peleti, s katerimi sta jih oskrbela soseda. V kleti so na stenah še vedno vidne sledi vlage. Voda je konec oktobra segala več kot meter visoko.

Hude poplave so Rodoškove prizadele že leta 2012, ko jim je narasla reka hišo zalila do višine balkona. Tudi tokrat so v okolici hiše še vedno vidne sledi, kjer si je narasla reka utirala pot proti hiši.