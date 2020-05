Dostava že naslednji dan: kupujte brez skrbi

Oglasno sporočilo

V Kmetijski zadrugi Metlika so se prilagodili razmeram na trgu in približali kupcem tako, da so odprli spletno trgovino za nakup živil. Dostavo na dom omogočajo že naslednji delovni dan v večji del Slovenije.

Imajo osem prodajnih centrov, ki so locirani po vsej Sloveniji, prek katerih omogočajo dobavo blaga. Naročite lahko že za 40 evrov. Velja za kraje, oddaljene do 20 kilometrov od njihovih prodajnih centrov. Omogočajo tudi lasten prevzem na lokaciji prodajnega centra.

V spletni trgovini ponujajo tako hrano, pijačo kot galanterijo.

Nakupujte varno, hitro in enostavno na: www.metlika-gastro.si

Zahvaljujejo se vsem, ki so opravili nakupe v njihovi spletni trgovini in tako pomagali našim junakom, osebju v zdravstvenih domovih, v domovih za starejše in preostalim, ki so najbolj izpostavljeni v obdobju pandemije koronavirusa.

Prav tako se iskreno zahvaljujejo najbolj zvestim partnerjem, ki sodelujejo pri projektu POMAGAJMO JUNAKOM: podjetju Fructal, G3 spirits, Merit International, Ljubljanske mlekarne, Radenska, Žito in Podravka.

KZ Metlika je ena od najstarejših zadrug v Sloveniji

S svojo zgodovino poslovanja, kakovostjo ponudbe in širino prodaje je KZ Metlika, z. o. o., danes ena od najstarejših in po prometu največja zadruga v Sloveniji.

Organizirana je v štiri dohodkovno samostojne enote: PROGRAM GASTRO za oskrbo gostinstva z osmimi prodajnimi centri po Sloveniji, PROGRAM VINO, ki zajema vinsko klet in vinogradništvo, PROGRAM MESNINE, ki zajema klavnico, mesnico ter mesni diskont v Ljubljani, in PROGRAM TRGOVINA z maloprodajnimi trgovinami in agrocentrom.

KZ Metlika ima dolgoletne izkušnje na področju veleprodaje in oskrbe gostinstva, saj se s tem delom ukvarja že več kot 40 let. V vseh teh letih so oblikovali asortiment in storitve, ki jih potrebujete in so nujni za vaše delo.

V kolektivu KZ Metlika se trudijo biti odlični pri kakovosti svojih proizvodov in storitev, kakor tudi pri oskrbi potrošnikov s ponudbo ter pri sodelovanju s poslovnimi partnerji. Veliko pozornost posvečajo družbeno odgovornim projektom. Pri tem se zavedajo svojega poslanstva v prostoru in skrbijo za koristi svojih članov.

Naročnik oglasnega sporočila je Kmetijska zadruga Metlika.