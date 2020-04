Z nakupom živil preko spleta pomagamo našim junakom

Oglasno sporočilo

S pomočjo najzvestejših partnerjev projekta dnevno pomagajo zdravstvenemu osebju, delavcem v domovih za ostarele in preostalim, ki so v tej izredni situaciji med najbolj obremenjenimi in požrtvovalnimi v državi.

Z nakupom lahko pomagate tudi vi V KZ Metlika bodo del sredstev od spletnih naročil na www.metlika-gastro.si namenili za dobrodelne pakete našim JUNAKOM. Do konca pandemije koronavirusa bodo najbolj obremenjenim zaposlenim dostavljali dobrodelne pakete dobrin v vrednosti 100 evrov, in sicer v ustanove, kjer delajo. Varen nakup živil na: www.metlika-gastro.si V KZ Metlika se iskreno zahvaljujejo najbolj zvestim partnerjem, ki sodelujejo pri projektu POMAGAJMO JUNAKOM: podjetju Fructal d. o. o., G3 spirits, d. o. o., Merit HP d. o. o., Ljubljanske mlekarne d. o. o., Radenska d.d., Žito d. o. o., Podravka d. o. o., s pomočjo katerih dnevno dostavljajo dobrodelne pakete. Klikni in z nakupom v trgovini pomagajte junakom:

Dostavo vršijo v večji del Slovenije

V spletni trgovini ponujajo tako hrano, pijačo kot galanterijo. Prav tako so okrepili ekipe zaposlenih v skladišču in dostavnih službah, da dostave nemoteno potekajo. Trenutni dostavni roki so od enega do štiri dni po prejetem plačilu.

V spletni trgovini www.metlika-gastro.si omogočajo dostavo na drug naslov, da pomagajo najbolj ogroženim v teh izrednih razmerah. Varujte svoje najdražje. Vse kar potrebujejo iz trgovine jim naročite preko spleta, v KZ Metlika bodo poskrbeli za dostavo.

#ostanidoma #skupajzmoremo

Dobrodelne pakete za naše junake so že dostavili na infekcijsko kliniko v Ljubljano, dom starejših Ljubljana Vič – Rudnik (enota Bokalce), dom starejših Metlika, zdravstveni dom Piran

Zaposleni v zdravstvenem domu Portorož

Zaposleni v domu starejših Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce

Zaposleni v domu starejših Metlika

Naročnik oglasnega sporočila je KZ Metlika.