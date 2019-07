Dopust v Izoli? "Ogledate si stanovanje njegovega očeta, pobere aro in vas ogoljufa"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ulici Ivana Regenta v Izoli naj bi prihajalo do goljufij pri najemu stanovanja.

Foto: zajem zaslona

Na družbenem omrežju Facebook je zaokrožila objava uporabnice, ki turiste in iskalce najemniških stanovanj na slovenski Obali opozarja na prevaro. Ogledate si stanovanje njegovega očeta, nato pobere aro, potem pa vas ogoljufa, je primer goljufije z oddajanjem stanovanja v Izoli opisala uporabnica Facebooka.

"Opozorilo vsem, ki iščete dopust na Slovenski obali stanovanje oziroma dopust! V Izoli oddaja stanovanje, predstavil se nam je kot Marko. Ogledate si stanovanje njegovega očeta, pobere aro, in vas ogoljufa. Ostanete brez denarja in brez stanovanja," pravi ena od uporabnic Facebooka. Do prevar, za katerimi stoji omenjeni moški, naj bi prišlo na Ulici Ivana Regenta.

Uporabnica opisuje prevaro pri najemu stanovanja v Izoli. Foto: zajem zaslona

Uporabnica trdi, da je primer znan tudi policiji, moški, ki se predstavlja kot najemodajalec, pa naj oškodovanim ne bi bil pripravljen vrniti denarja. "Delite med prijatelji, da ker oddaja tudi kot tedenski najem za dopust, da jih čim manj ugrizne v vabo," je še dodala uporabnica Facebooka.

S Policijske uprave Koper so nam sporočili, da so omenjene informacije, ki se pojavljajo na Facebooku, že zasledili, več podrobnosti o dogodku pa bodo lahko posredovali v prihodnjih dneh.