Dopust je lahko tudi prava nočna mora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddih potrebujemo vsi, a ko smo neprestano skupaj, 24 ur na dan, je treba delati tudi kompromise, da prepotrebnih prostih dni ne uničijo slaba volja in prepiri.

Nekateri se sprejo že pri pripravi prtljage, drugi zaradi prevelikih pričakovanj. Psihologi menijo, da je vsaka sprememba stres, in dopustnikom svetujejo, naj oddiha ne namenijo novozastavljenim ciljem ali reševanju odnosov. Pri mladih, ki bi raje ostali kakšen dan doma s prijatelji, je priporočljivo popustiti, saj je to korak k začetku samostojnosti.

Starši, oklestite svoja pričakovanja

"Za dopust oziroma počitnice si radi zastavljamo, da bomo vse naredili drugače, da bomo skupaj, da bomo doživeli aktivnosti. Staršem predlagam, da tudi sami malo oklestijo pričakovanja," je dejala psihologinja Polona Fister.

"Otroci so najbolj zadovoljni, ko smo straši zadovoljni"

Tudi zaradi otrok, ki so običajno čez leto v vrtcu in v šoli, potem pa kar naenkrat neprestano pod krilom. Njihova pričakovanja običajno niso velika, je dodala Fistrova. "Otroci so najbolj zadovoljni, ko smo straši zadovoljni. Če se straši zabavamo, še nisem videla nesrečnih otrok," je dejala.

"Hudičevih 14 dni"

Srednješolci bi bili najraje doma, s prijatelji. "Če vzameš mladega človeka s sabo nekam, kamor res ne želi iti, je lahko to hudičevih 14 dni," je menil psiholog Matic Munc. Pogajanj s starši ob koncu šole, ali bodo šli z njimi na dopust ali ne, je veliko. Kot je pojasnil Munc, so debate večinoma o tem, da morajo še vedno veljati osnovna pravila, da brezmejni žuri niso mogoči.

Mlade lahko spodbujamo k počitniškemu delu, delavnicam, pošljemo v kakšen tabor. Umika na dopustu navadno ni. Prevečkrat bi radi vsemu ustregli, je sklenila Fistrova. Potrpežljivost, spoštljivost, previdnost - do sebe, partnerja, otrok. Vsakega po malo bo najboljša popotnica za dopust.