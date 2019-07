Dopoldne še sončno, proti večeru nevihte #foto

Današnji dan bo v znamenju sonca in občasne koprene oblačnosti, proti večeru pa lahko predvsem v krajih na severu države na območju Alp nastane tudi kakšna nevihta, ki bo k nam pripotovala iz sosednjih Avstrije in Italije. Temperature se bodo gibale med 26 in 30 stopinj Celzija.

Večji del današnjega dneva bo sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami. Zvečer in v prvem delu noči lahko severno in deloma zahodno Slovenijo dosežejo nevihte.

Po poročanju spletnega portala Neurje.si nočne padavine niso izključene niti nad hribovitimi predeli južne Slovenije.

Ponekod bo danes pihal veter južnih smeri. Foto: Arso/meteo.si

Kot še navajajo na Neurje.si, lahko ob nevihtah, ki nas bodo zajele, nastanejo močnejši nalivi in silovitejši nevihtni piši. Ni pa izključena niti možnost drobne toče.

Foto: Neurje.si

Podobno tudi konec tedna

Na Agenciji za okolje (Arso) za jutri napovedujejo spremenljivo vreme, saj bodo sonce ponekod spremljali tudi oblaki. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod po državi pa ni izključena možnost nastanka ploh in neviht. Jutranje temperature se bodo gibale med 15 in 19 stopinj Celzija, najvišje bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V noči na četrtek bo oblačno, v severnem delu Slovenije lahko pričakujemo tudi padavine, ki bodo do jutra ponehale. Foto: Arso/meteo.si

Jutri nas bodo v popoldanskih urah zajele padavine. Foto: Arso/meteo.si

Sobota bo primeren dan za izlet na morje

Tudi v petek nas bo spremljalo jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, čez dan lahko nastaneta še kakšna ploha ali nevihta. Sobota bo že precej ugodnejša za izlet na morje, obeta se nam namreč sončen dan brez padavin. Te so napovedane le za gorski svet.

Po dolgem obdobju neviht in neurij pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo nov vročinski val. Konec tedna bo nad Alpami in Sredozemljem nastalo območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa obsežen greben z zelo toplo in suho zračno maso. K nam bo z območja Iberskega polotoka in južnega dela Francije pripotoval nov vročinski val, ki se bo predvidoma razširil nad Srednjo Evropo, so pred dnevi napovedali vremenoslovci.