Domžale: na otroški nogometni tekmi domači navijač fizično napadel očeta igralca nasprotne ekipe

Včeraj se je v Športnem parku Ihan med tekmo selekcij U-10 NK Ihan in NK Svoboda Kisovec zgodil incident, so na Facebooku sporočili iz NK Svoboda Kisovec, ki incident "strogo obsojajo".

Zapisali so, da je bil s strani navijača domače ekipe fizično napaden oče enega izmed njihovih otrok. Po neljubem dogodku je moral poiskati zdravniško pomoč.

V nogometu ni prostora za nasilje

Do podobnih incidentov mora biti v nogometu, še posebej v sklopu najmlajših selekcij, ničelna toleranca, poudarjajo v NK Svoboda Kisovec, saj se "nogomet igra za in zaradi otrok, starši pa morajo biti tisti, ki vzpodbujajo in bodrijo svoje otroke, s svojimi dejanji pa biti v ponos in zgled svojim otrokom."

Prepričani so, da je biti del nogometne igre veliko več kot samo igrati nogomet, ta čudoviti šport. "Nogomet soustvarjamo vsi - igralci, trenerji, sodniki in starši. Nasilju v nogometnem svetu ne smemo pustiti prostora, saj bo s tem izgubil svojo čarobno moč. Vsi akterji se moramo v vsakem trenutku zavedati, da s takšnimi dogodki mečemo slabo luč na šport, ki vzgaja, uči za življenje in je mnogo več, kot samo preživljanje prostega časa," so sklenili zapis.