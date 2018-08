Domžalčani protestirajo, zelenih površin ne dajo tovornjakom #video

Na protestu so odločno zahtevali prepoved gradnje umazane industrije v neposredni bližini hiš. "Dovolj je tega. Mi živimo tu, v tem kraju. In želimo okolje, kot si ga mi želimo, ne kot ga želijo tisti, ki sedijo v pisarnah v stolčkih in dvigujejo roke in nimajo posluha," je povedala domačinka Mojca Grojzdek.

Območje je bilo sprva namenjeno stanovanjskim objektom

Pljuča Domžal ali zeleni pas, kot to območje imenujejo domačini, je bilo sprva namenjeno gradnji stanovanjskih objektov. Takratni investitor je od gradnje odstopil, parcele pa bo zdaj z industrijskimi obrati pozidalo podjetje Logo.

"Pravijo, da ni industrijska, jaz pa pravim, da je industrijska cona, ker gre za umazano zadevo," meni Ivan Pšag, predsednik civilne iniciative.

Na občinski seji so člani Liste župana Toneta Dragarja in SDS predlog gradnje podprli, čeprav so mu še dan prej nasprotovali, pravijo domačini. "Skoraj vse svetniške skupine so bile proti temu predlogu, razen Lista Toneta Dragarja in SDS," je povedal svetnik Roman Lenassi.

Ob cesti se je na protestu zbralo okoli 50 domačinov. Foto: Planet TV

Prometna študija dokazuje, da cestna infrastruktura že zdaj ni primerna

Na občini so naredili prometno študijo, a kljub dokazom, da cestna infrastruktura že zdaj ni primerna, na občini vztrajajo pri svojem, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. Že zdajšnje bližnje postajališče tovornjakov domačine močno moti.

"Ne vprašajte, kako je hudo, ponoči in podnevi zaganjajo dizelske tovornjake. Nimamo miru," je povedala starejša domačinka Darinka Hace.

"Tukaj je že brez kamionov dovolj prometa. Zgoščen promet je tako zjutraj kot popoldne," pa je dejal domačin Janez Dolničar.

Domačini so enotni, želijo si zelenih površin in narave. Za svoj zeleni košček zemlje se bodo morali boriti, projekt pa želijo odgovorni uresničiti še pred iztekom mandata, so še poročali v oddaji.