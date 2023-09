Dolenjci in Posavci uspešni na razpisu za vlaganja v turizmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na razpisu gospodarskega ministrstva za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo je bilo iz jugovzhodne Slovenije in Posavja uspešnih sedem projektov.

Na razpisu gospodarskega ministrstva za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo je bilo iz jugovzhodne Slovenije in Posavja uspešnih sedem projektov. Foto: Jošt Gantar

Na razpisu gospodarskega ministrstva za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo je bilo iz jugovzhodne Slovenije in Posavja uspešnih sedem projektov. Novomeška Hiša Fink namerava zgraditi nastanitveni objekt, v Cerini v občini Brežice se obeta obnova vinskega dvorca, v Termah Paradiso bodo gradili nove nadstandardne sobe.

Največji izmed projektov, ki so bili uspešni na omenjenem razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je gradnja nastanitvenega objekta ob znani kulinarični Hiši Fink v Novem mestu. Vrednost projekta je 5,3 milijona evrov, od tega je bilo zanj odobrenih 1,6 milijona evrov sredstev.

V Hiši Fink po besedah njenega direktorja Damjana Finka načrtujejo gradnjo nastanitvenega objekta z 10 sobami in spa centrom, ki bo namenjen tudi zunanjim gostom. Objekt bo lesen, lepo umeščen v okolje na robu Novega mesta in povezan z zdajšnjo restavracijo, je povedal.

Začetek gradnje načrtujejo za prihodnje leto, projekt naj bi bil končan leta 2026. Ob tem je Fink poudaril, da odobrenih 1,6 milijona evrov evropskih sredstev iz razpisa še ne pomeni, da so denar že dobili, ampak le, da imajo možnost počrpati toliko sredstev. Ta bodo dobili šele, ko bo projekt že končan, kot povrnitev stroškov, in če bodo izpolnili vse pogoje.

Obnovili bi propadajoči dvorec Straža

Drugi največji projekt iz razpisa je projekt obnove vinskega dvorca Straža na Cerini v občini Brežice, ki ga načrtuje podjetje Klima elektro. Po besedah direktorja podjetja Francija Strmoleta gre za obnovo propadajočega dvorca, prvič omenjenega v 17. stoletju, ki so ga odkupili od zasebnega lastnika.

Dvorec namerava podjetje temeljito obnoviti, v njem urediti gostinski lokal in sobe s spremljajočimi dejavnostmi, kot so poroke, prireditve in podobno.

Ker je dvorec spomeniško zaščiten, se bo obnova odvila pod pogoji, ki jih je določil Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zunanja podoba dvorca bo tako ostala enaka, dodan bo le kakšen pomožni objekt, je povedal.

Obnovo nameravajo po Strmoletovih besedah začeti takoj, ko dobijo gradbeno dovoljenje, kar naj bi se predvidoma zgodilo v osmih mesecih, dela pa naj bi končali v treh letih. Ves projekt je vreden štiri milijone evrov, od tega lahko na podlagi razpisa ministrstva počrpajo 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Terme Paradiso: nove sobe in prenova gostinskih objektov

Obnovo že obstoječih objektov načrtujejo tudi v posavskih Termah Paradiso, kjer nameravajo temeljito prenoviti tamkajšnji gostinski objekt, picerijo Valentina, in zgraditi 14 dodatnih sob. Šlo bo za nadstandardne sobe kategorije štirih zvezdic, opremljene z lastnimi savnami in masažnimi bazeni, je povedal direktor Marjan Cvetkovič. Trenutno imajo sicer 39 sob, z dodatnimi želijo povečati zmogljivosti in izboljšati svojo ponudbo.

Najprej nameravajo prenoviti gostinski objekt, preostali del pa dokončati do leta 2025. Vrednost projekta je nekaj manj kot dva milijona evrov, od česar jim je bilo na razpisu odobrenih 920 tisoč evrov.

Nadgradnje v Čatežu, Šentrupertu, na Gačah, ob Kolpi

Na razpisu je bilo uspešnih še nekaj drugih projektov z območja jugovzhodne Slovenije in Posavja. Podjetje Malexis ima za projekt obnove gostišča Grič v Čatežu ob Savi odobrenih 865 tisoč evrov, smučišče Gače za ureditev glampinga 715 tisoč evrov, podjetje Gizmo za ureditev penziona Cirus Kolparaft 642 tisoč evrov in Gostilna Javornik v Šentrupertu za nadgraditev ponudbe 559 tisoč evrov.