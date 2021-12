Dobro je vedeti: ob tej uri bodo zaprli svoja vrata

V soboto in nedeljo bodo trgovine, pošte in banke zaprte.

V soboto in nedeljo bodo trgovine, pošte in banke zaprte. Foto: Pixabay

Trgovine, pošte in banke v času prazničnih dni svoja vrata zapirajo prej kot običajno. Večina trgovin bo odprta do 17. oz. 18. ure, banke in pošte bodo stranke sprejemale do 12. ure, nekoliko dalj bo odprta le dežurna pošta. Ne pozabite, da bodo na praznična dneva, 25. 12. in 26. 12 .2021, zaprte vse trgovine.

Večina trgovin bo v prazničnih dneh odprta po spremenjenem delovnem času.

Hoferjeve trgovine bodo imele 24.12. 2021 odprta vrata med 8. in 18. uro. Interspar bo kupcem na voljo od 7. do 17. ure, do 17. ure bodo odprte tudi Sparove trgovine. Enako lahko nakupe do 17. ure danes še opravite v Tuševih, Lidlovih in Eurospinovih trgovinah. Do 18. ure bodo odprti še Mercatorjevi hipermarketi in supermarketi, pa tudi večina živilskih prodajaln.

Banke in pošte zapirajo že ob 12. uri

V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki bo veljal enotni odpiralni čas vseh poslovalnic bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije, pa so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Danes, v petek, 24. decembra, in na silvestrovo, v petek, 31. decembra, bodo njihova vrata odprta do 12. ure.

Spremenjen urnik dela bodo imeli tudi pri Pošti Slovenije. Do 16. ure sta vam na dan pred božičem na voljo dežurni pošti na Pražakovi ulici 3 v Ljubljani in na Zagrebški cesti 106 v Mariboru. Preostale poslovalnice bodo odprte do 12. oz. 13. ure.