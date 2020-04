Dobre novice za dijake: znan je datum prvega izpita mature

Kot je razvidno iz sporočila, objavljenega na spletni strani Državnega izpitnega centra, prijavni roki za obe maturi ostajajo enaki. Tudi koledar poklicne mature ostaja enak, koledar splošne mature pa je nekoliko prilagojen. Večja sprememba je ta, da bodo dijaki esej iz materinščine, ki bi ga morali pisati 5. maja, pisali 1. junija. Najprej bodo pisali prvo pisno polo, torej esej, po odmoru pa še drugo pisno polo, poroča STA.

Dijake najprej čaka pisni izpit iz angleščine

Tako poklicno kot splošno maturo naj bi tako začeli 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Tudi vsi ustni izpiti naj bi bili izpeljani v prvotno predvidenih rokih, to je od 15. do 23. junija pri splošni in od 13. do 23. junija pri poklicni maturi. Na komisiji za splošno maturo predvidevajo, da bo pouk v zaključnih letnikih srednjih šol končan 22. maja, ko naj bi dijaki prejeli tudi zaključna spričevala. To naj bi se zgodilo ne glede na to, ali bo pouk v šolah do takrat stekel ali ne.

Matura se bo letos začela 30. maja. Foto: STA

"Usklajeni dogovori med državno komisijo za splošno maturo, predmetnimi komisijami, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo upoštevajo tako napoved," je zapisala državna komisija za splošno maturo. Z učitelji naj bi bilo tudi dogovorjeno, da se v času, ko pouk poteka na daljavo, delo z dijaki zaključnih letnikov usmeri v priprave na maturo.

Za zdaj velja, da bo matura v navedenih rokih izvedena, če bodo to omogočale razmere, povezane z epidemijo novega koronavirusa. Ocena, ali razmere njeno izvedbo omogočajo, sicer ne bo mogla biti sprejeta prej kot v mesecu maju oziroma najpozneje do njegove sredine, zanjo pa bodo pristojne šolske oblasti skupaj z zdravstveno stroko, je zapisala komisija. Slednja dodaja, da če bodo potrebne druge, dodatne prilagoditve za izvedbo mature, da jih imajo pripravljene, "želimo pa si jih ne".

V zadnjem času tudi pozivi, naj se maturo letos odpove

V zadnjem času je bilo sicer slišati kar nekaj pozivov, naj se obe maturi zaradi spremenjenih razmer odpove. Na komisiji za splošno maturo zato odgovarjajo tudi na take pozive. Zadnja dva meseca šolskega leta za zaključne letnike že v preteklosti nikoli nista bila namenjena usvajanju nove snovi, "ampak utrjevanju in preverjanju, ki lahko pomaga maturantom bolje izkazati znanje, pridobljeno v daljšem času".

"Zato spremenjene, četudi zelo neugodne okoliščine, same po sebi še ne morejo biti razlog za umik, k čemur mnogi pozivajo v odprtih pismih in medijskih sporočilih," navaja komisija. Tudi formalna vloge mature v srednji šoli po navedbah komisije preprečuje, da bi maturo kar preprosto odpovedali. "Matura je po zakonu način zaključevanja srednje šole in tisti, ki je ne opravijo, četudi so uspešno zaključili četrti letnik srednje šole, šole niso zaključili, ne morejo nadaljevati študija in tudi ne morejo iskati zaposlitve, ker niso pridobili poklica," še ugotavlja komisija.