Dobra novica za upokojence, toliko bo več na računu

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo januarja po podatkih pokojninskega zavoda 627.155.

Sistemski pokojninski zakon določa, da se redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Uskladitev v višini 4,4 odstotka so izračunali glede na to, da se je povprečna mesečna bruto plača lani v primerjavi s povprečno bruto plačo za leto prej zvišala za 6,1 odstotka. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je lani znašala 1,9 odstotka.

Kdor je do zdaj na primer prejemal 600 evrov pokojnine, je ta torej od 1. januarja višja za malenkost več kot 26 evrov in torej znaša malenkost nad 626 evrov.

Najnižja pokojnina od 1. januarja po podatkih pokojninskega zavoda znaša 294,78 evra, zagotovljena pokojnina, ki pomeni minimalni znesek za vse z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, 653,75 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa je 409,70 evra.

Letos že izredna uskladitev

Pokojnine so se letos enkrat že povišale, saj je bila januarja izvedena izredna uskladitev. Tiste, uveljavljene do konca leta 2010, so se dodatno zvišale za 3,5 odstotka, leta 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 odstotka, vse druge pa za odstotek.

Upokojenci s pokojnino do 732 evrov in prejemniki invalidskih nadomestil pa so sredi januarja v skladu z desetim protikoronskim zakonom prejeli tudi solidarnostni dodatek.