Dobra novica: slovenski vojaki prejeli izboljšane škornje

Slovenska vojska (SV) je prejela 8.000 parov izboljšanih letnih škornjev in 4.000 parov izboljšanih zimskih škornjev. Škornje so izboljšali na podlagi slabih izkušenj vojakov z lanske vaje na Norveškem. Prenovljene zimske škornje bodo prvi uporabili vojaki 6. kontingenta, ki bodo decembra na misiji v Latviji, piše na spletni stani SV.

Novembra lani je odmevala novica, da naj bi imeli slovenski vojaki na Natovi vaji na Norveškem v začetku meseca pomanjkljivo obutev. Vendar so testiranja vojaških škornjev, ki jih uporablja SV in so jih objavili marca, pokazala, da so ti skladni z zahtevanimi karakteristikami oziroma jih presegajo. Ministrstvo za obrambo pa je avgusta naročilo novo opremo, v skupni vrednosti približno 1,25 milijona evrov.

Izboljšan obstoječi model škornja

Gre za izboljšan obstoječi model škornja, pri tem pa so se oprli na izkušnje z vaje na Norveškem, so pojasnili v Slovenski vojski. V zimski škorenj je vgrajena toplejša termo-izolativna podloga iz petslojnega laminata, piše na spletni strani. V zimskem škornju je tudi usnje z večjo zračno in para propustnostjo, ki dodatno preprečuje zastajanje vlage v škornju.

Foto: Slovenska vojska

V podplat zimskega škornja je vgrajen dodaten sloj oziroma termoizolacijski vložek, ki preprečuje vdor mraza skozi podplat. Na prednjem delu pa je zimski škorenj ojačan, kar zagotavlja boljšo fizično zaščito usnja, preprečuje poškodbe in podaljša življenjsko dobo obutve.

Sočasno so v letni škorenj vgradili podloge z manjšo termo-izolativnostjo in večjo sposobnostjo prenosa vlage stran od noge. Na ta način so povečali razliko v toplotni izolativnosti med zimskim in letnim škornjem.

Cena za par letnih škornjev je 115 evra, za zimski pa 114 evra.

Vojaki pa bodo uporabljali tudi škornje iz zaloge. Opremo vojakom podeljujejo glede na zahtevnost naloge, ki jo opravljajo.