Do višje bolniške upravičeni tudi oboleli, ki jim okužba ni bila dokazana s testom

Pri varuhu človekovih pravic so na ministrstvu za zdravje posredovali zaradi razlikovanja v višini bolniškega nadomestila med tistimi z dokazano boleznijo covid-19 in obolelimi, ki niso bili testirani. Dosegli so, da so do višjega nadomestila upravičeni tudi na primer družinski člani obolelih za boleznijo covid-19, ki so imeli respiratorno obolenje.

Pri varuhu človekovih pravic so ministrstvo za zdravje opozorili na vprašanje pravičnosti nižjega nadomestila plače za čas bolezni za tiste obolele zavarovance, ki niso bili testirani na novi koronavirus in se zato uradno ne štejejo med bolnike s to boleznijo. Kot so navedli, se je ministrstvo z njimi strinjalo in rešitev poiskalo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), piše STA.

Tako so po novem do višjega nadomestila za bolniško odsotnost upravičeni tudi tisti zavarovanci, ki imajo respiratorno obolenje, pa niso bili testirani, je pa zanje osebni zdravnik ugotovil, da so bili v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za boleznijo covid-19 (na primer družinski člani), so po poročanju STA zapisali pri varuhu.

Mož dobil višje nadomestilo, žena ne

Pojasnili so, da se je nanje namreč obrnila pobudnica iz kraja, ki velja za eno od večjih žarišč bolezni covid-19 v Sloveniji. V družini jih je zbolelo več, testiran pa je bil le mož in so mu bolezen dokazali. Pobudnico so pregledali na vstopni točki, ker pa njeno zdravstveno stanje ni zahtevalo hospitalizacije, je niso testirali, kar je povzročilo razliko v pravici do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela med njima z možem. Mož, ki je imel potrjeno okužbo, je bil namreč upravičen do nadomestila plače v višini 90 odstotkov od osnove, pobudnica pa do 80 odstotkov, navaja STA.

Pri varuhu so odločitev ministrstva, ki je sledila njihovim pomislekom in skladno z načelom pravičnosti v sodelovanju z ZZZS odpravilo razlikovanjem med "dokazano in nedokazano" obolelimi za boleznijo covid-19. Po nasvetu ministrstva so zato omenjeni pobudnici svetovali, da se obrne na svojega izbranega osebnega zdravnika, ki naj popravi elektronski bolniški list, da bo lahko upravičena do višjega nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela.