Bolniške odsotnosti: Slovenija v vrhu EU

Leta 2022 so države EU za bolniško odsotnost in zdravstveno oskrbo v povprečju namenile 8,1 odstotka BDP, kar je 0,4 odstotne točke manj kot leta 2021, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Največ so med 24 državami, za katere ima Eurostat podatke, za te namene v deležu od BDP porabile Francija, Nemčija in Slovenija.

Francija je za nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih in za zagotavljanje zdravstvene oskrbe namenila deset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), Nemčija 9,7 odstotka BDP, Slovenija 8,6 odstotka, Avstrija 8,5 odstotka in Belgija 7,8 odstotka BDP. Na drugi strani so najmanjše deleže BDP za to namenile Bolgarija (4,2 odstotka), Irska (4,6 odstotka), Madžarska in Litva (obe po 4,7 odstotka) ter Estonija (4,8 odstotka).

Kot ugotavlja Eurostat, so skoraj vse članice EU med letoma 2021 in 2022 za nadomestila za bolniško odsotnost in za zdravstveno oskrbo v deležu od BDP namenile manj sredstev. Največji padec je imela Bolgarija (–1,1 odstotne točke), sledijo Madžarska (–0,9 odstotne točke), Litva in Irska (obe po –0,8 odstotne točke). Edini državi, ki sta zabeležili rast, sta bili Luksemburg (+0,3 odstotne točke) in Slovenija (0,1 odstotne točke), medtem ko je Ciper ohranil enake odhodke kot leta 2021.

Kot je navedel Eurostat, gre za prve ocene izdatkov, ki so med glavnimi kazalniki za evropski sistem integrirane statistike socialne zaščite in jih države poročevalke zagotavljajo prostovoljno.