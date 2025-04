Od danes do petka bo na območju letališča Cerklje ob Krki, Kostanjevice na Krki in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja kontrolorjev združenega ognja. V tem času bodo območja v določenih časovnih intervalih preletavali helikopterji in letala, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Preleti bodo potekali v okviru mednarodnega tečaja, ki v 154. centru kontrolorjev združenih ognjev Slovenske vojske poteka med 31. marcem in devetim majem. Šesttedenskega tečaja se udeležuje 12 pripadnikov oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav.

Na predvidenih območjih bodo slušatelje mednarodnega tečaja podpirale enote Slovenske vojske z lahkim bojnim letalom Hudournik, helikopterjem Bell 206, minometi 120 milimetrov in z daljinsko vodeno oborožitveno postajo Mangart 25 na vozilu Perun. Posadke letal in helikopterja bodo območja preletavanja usposabljala v določenih časovnih intervalih glede na vremenske razmere in razpoložljivost letalnikov, so navedli.

Danes letališče Cerklje ob Krki med 8. in 15. uro preletava letalo Hudournik, na območju vadišča v Postojni pa bodo uporabljali tudi minomete 120 milimetrov.

Hudournik in minometi bodo v Postojni skupaj z vozilom Perun v istem terminu v uporabi tudi v sredo. Cerklje ob Krki in Kostanjevico na Krki bo v sredo poleg Hudournika preletaval tudi helikopter Bell 206.

V četrtek bosta letalo in preostala vojaška oprema na območju Postojne v uporabi med 8. in 14. uro ter med 17. in 22. uro. V Cerkljah ob Krki in Kostanjevici na Krki pa bosta Hudournik in helikopter v uporabi med osmo in 14. uro.

V petek bodo preleti na obeh lokacijah potekali med 8. in 14. uro, na vadišču v Postojni pa bodo uporabljali še vozilo Perun.

V času letalskih operacij bo 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe na letališču zagotovila koordinatorja za nemoteno delovanje letališča v Cerkljah ob Krki. V usposabljanje bo vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije, ki bo skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij, so še dodali.