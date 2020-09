Dilema poslancev DeSUS: kako rušiti Pivčevo, ne da bi ogrozili vlado? #video

Kaj, če Pivčeva vztraja do interpelacije in kdo so kandidati za vodenje upokojenske stranke?

Fronta med poslanci DeSUS in njihovo predsednico v odstopu Aleksandro Pivec se še dodatno zaostruje. Dilema petih poslancev DeSUS pa je, kako rušiti Pivčevo, ne da bi s tem ogrozili 14. slovensko vlado, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Bo do interpelacije, ki jo je proti Pivčevi vložila opozicija, sploh prišlo, ali bo kmetijska ministrica vendarle odšla že prej? Kaj to pomeni za Janševo vlado? In kdo bo novi predsednik DeSUS, so se spraševali v oddaji.

Aleksandra Pivec mora svoj ministrski stolček zapustiti, so jasni poslanci DeSUS. Možnosti, da ostane kmetijska ministrica, v nobenem primeru ne vidijo. Aleksandra Pivec je politično brez prave teže. A politični analitik Andraž Zorko meni, da ne gre za najboljšo potezo poslanske skupine.

"Ta grožnja poslanske skupine DeSUS se sliši precej resna, drži pa, da koalicija tudi brez teh glasov lahko funkcionira, tako da to označujem za Pirovo vojno napoved," pravi Zorko.

Foto: Ana Kovač

Jelinčičevi glasovi so dovolj za udobno vladanje tudi brez DeSUS

Trije glasovi SNS Zmaga Jelinčiča so dovolj, da Janši zagotovijo udobno vladanje tudi brez DeSUS. Podpisov pod interpelacijo, ki jo je včeraj zoper Pivčevo vložila opozicija, poslanci upokojenske stranke sicer niso prispevali, jo bodo pa podprli z glasovi ZA, a menijo, da do nje sploh ne bo prišlo.

Dveh glasov, ki za uspešno interpelacijo zmanjkata opoziciji, v tem sklicu parlamenta res ni tako težko dobiti. In menda tudi zamenjavo za njeno mesto na kmetijskem ministrstvu DeSUS že ima, so poročali v oddaji.

DeSUS potrebuje tudi novega predsednika. Pivčevo, ki so ji hrbet obrnili lastni poslanci, je na čelu DeSUS začasno zamenjal Tomaž Gantar - vse do kongresa, na katerem pa, kot pravi, ne bo kandidiral. Omenjala se je vrnitev Karla Erjavca, zadnje dni se spet več omenja Igorja Šoltesa.

Foto: STA

Analitik Zorko močno dvomi, da bo Pivčeva edina kandidatka na kongresu. "To bi bil nek svojevrsten absurd, da bi, potem ko je stranka njo odstavila, čeprav je v zadnjem trenutku odstopila, na koncu se soočila samo z njo kot kandidatko. Ta stranka ima zdaj resen izziv, da najde kredibilnega kandidata, ki lahko vrne stranko na pota stare slave," pravi Zorko.

Jutri se bo Pivčeva sestala s premierjem Janšo. A se po neuradnih informacijah Planet TV - vsaj z Janševe strani, kot pri Hojsovi kuverti, ne bo zgodilo nič. Vse do kongresa stranke DeSUS konec novembra. Vse niti so tako v rokah Pivčeve - bo torej dopustila lastno interpelacijo, in sicer brez podpore svojih poslancev, ali pa bo gordijski vozel presekala sama in odstopila, so še poročali v oddaji.