Dež bo zajel vso Slovenijo

Od zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo v zahodni polovici Slovenije pričele pojavljati padavine, deloma plohe, ki bodo sredi dneva in popoldne občasno segle tudi nad osrednje kraje. Na vzhodu bodo tudi sončna obdobja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija.

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že povečini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju od 15 do 19 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo, še napoveduje Arso.