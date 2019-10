Dež bo ponehal, čez dan do 22 stopinj Celzija

Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno s prehodnimi padavinami. Dež bo najmanj verjeten na severovzhodu. Čez dan se bo od zahoda delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Četrtek bo sončen

Jutri bo večinoma sončno. Po nekaterih nižinah v notranjosti se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija.

Konec tedna: na zahodu oblačno z dežjem, drugod sonce

V petek in soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, drugod bo še deloma sončno. Pihal bo jugozahodni veter, še piše na spletni strani Arsa.