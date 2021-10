Slovenija ostaja temno rdeča, različica delta v vseh vzorcih

Slovenija na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja označena s temno rdečo barvo. Poleg Slovenije so v celoti temno rdeče še Estonija, Latvija in Litva. Se pa epidemiološke razmere po Evropi razvijajo različno, na zahodu se pretežno izboljšujejo, na vzhodu slabšajo.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Temno rdeča tudi hrvaška prestolnica

Temno rdeče so obarvana tudi nekatera druga območja v Evropi, med njimi hrvaška prestolnica Zagreb in posamezne regije v Romuniji. Razmere se slabšajo v večjem delu vzhodne Evrope, med drugim na Češkem, Slovaškem in Madžarskem, kjer so po novem nekatera območja oranžna in rdeča. Izjema velja za Poljsko, ki ostaja večinsko zelena. Na zahodu Evrope pa se razmere počasi izboljšujejo, tako so po novem zelena nekatera območja v Franciji in Španiji.

Ob vse večji stopnji precepljenosti naj bi ECDC predlagal spremembo zemljevida, v okviru katere bi olajšali potovanje cepljenim in opustili sistem barv, ki omejujejo potovanje na in z območij, ki veljajo za bolj rizična zaradi povečanega števila okužb, poroča portal Euroactiv.

ECDC je v poročilu opozoril na pomanjkljivosti sistema barv, saj imajo med drugim države EU različne sisteme za testiranje in to otežuje statistično primerjavo. Prepričani so tudi, da je treba pri izračunih upoštevati stopnjo precepljenosti.

Trenutno je v EU v celoti cepljenih okoli 74 odstotkov odraslih. Se pa ta stopnja zelo razlikuje od države do države - medtem ko je na Portugalskem cepljenih 85 odstotkov prebivalcev, jih je v Bolgariji 19 odstotkov.

Različica delta zdaj že v vseh pregledanih vzorcih

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 20. in 26. septembrom sekvencirali 295 vzorcev novega koronavirusa. V vzorcih so potrdili samo različico delta.

Med 14.765 vzorci iz leta 2021 so v NLZOH zaznali 82 različic virusa SARS-CoV-2. Različico alfa so zaznali v 5.108 vzorcih, različico beta so potrdili pri šestih osebah, tri primere v gorenjski in tri v podravski regiji. Prav tako so pri šestih osebah potrdili različico gama, je navedeno na spletni strani NLZOH.

Različica delta v vseh vzorcih

Različico delta so potrdili pri 5.002 osebah, od tega 295 novih primerov v zadnji seriji sekvenciranja. Naraščanje pojavnosti različice delta je prikazano na spodnjem grafu.

Deležna zastopanost različice delta po tednih Foto: NLZOH

Različico kapa so do zdaj potrdili pri eni osebi, različico eta pa pri 25 osebah iz različnih regij, največ iz gorenjske regije. Različico jota, ki jo je sicer ECDC odstranil s seznama različic, ki jih spremljajo na nacionalnem laboratoriju, so potrdili pri petih osebah.

Različica virusa mu je bila prvič potrjena januarja 2021 v Kolumbiji. Do zdaj so v Sloveniji potrdili le en primer te različice, in sicer v savinjski regiji.

Slovenija presegla žalosten mejnik

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo ob opravljenih 5.336 PCR-testih potrdili 968 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 19,6 odstotka. V primerjavi s prejšnjo sredo, ko smo potrdili 1.028 okužb, se je število na novo okuženih včeraj zmanjšalo za 5,8 odstotka.

Včeraj so umrli trije covidni bolniki: Od začetka epidemije je tako v Sloveniji boj s koronavirusno boleznijo izgubilo že 4.600 ljudi.