Delovna ura Dušana Črnigoja stane kar 3.750 evrov #video

Obsojeni gradbeni tajkun Dušan Črnigoj bo leto dni in pol dolgo zaporno kazen lahko odslužil z le tremi meseci družbenokoristnega dela. Za oškodovanje v vrednosti 1,8 milijona evrov so Črnigoju namreč prisodili 480 ur dela. Njegova delovna ura bo tako po novem vredna kar 3.750 evrov, katero družbenokoristno delo bo opravljal Črnigoj, pa bodo odločili pristojni na upravi za probacijo.

Medtem ko bi Slovenec s povprečno neto plačo za vsoto 1,8 milijona evrov delal 150 let, bo obsojeni nekdanji predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj za omenjeno vsoto delal zgolj tri mesece.

Preprost izračun pove, da bo njegova delovna ura po novem vredna 3.750 evrov. Za primerjavo, Črnigojeva ura dela je za malenkost cenejša od ure letenja z vladnim letalom falcon, ki stane 4.200 evrov, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Pri določitvi dela upoštevajo življenjske okoliščine obsojenega

Glavna utemeljitev za to, da je sodišče 70-letnemu Črnigoju zaporno kazen spremenilo v družbenokoristno delo, je, da je obsojeni tajkun človek z urejenim družinskim življenjem, osebnostno urejen in nenevaren za družbo.

Nekdanji predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj in nekdanji vodja kadrovske službe v Primorju Ožbej sta od aprila 2010 do junija 2011 Primorju pridobila skoraj 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Foto: STA

Sodba še ni pravnomočna, v praksi se prvi razgovor s svetovalcem zgodi v približno mesecu dni. "Ljudje so si različni. Nekateri so odzivni takoj, tako da se lahko že na prvem razgovoru dogovorimo veliko stvari, medtem ko je pri drugih potrebne več motivacije, usmerjanja in morebiti celo preverjanja," pojasnjuje vršilka dolžnosti direktorice uprave za probacijo Danijela Mrhar Prelić.

V postopku bodo po njenih besedah upoštevali življenjske okoliščine Črnigoja, tudi osebne lastnosti, zdravstveno stanje, znanja, veščine, sposobnosti in tudi njegovo starost.

Črnigoju bodo delo lahko iskali med 780 izvajalci

Družbenokoristno delo se pogosto opravlja v domovih za starejše kot dodatek in pomoč kadru, ki ga že tako primanjkuje. "Pogosto kosijo travo, pozimi kidajo sneg, jeseni grabijo listje, pomagajo pri delu v pralnici ali kuhinji. To je nekakšen smiseln dolg, ki ga ti ljudje odslužijo družbi," je dejal Jaka Bizjak iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Možnosti je veliko. Črnigoju bodo delo lahko iskali med 780 izvajalci, pri čemer je z zakonom določeno, da se mora delo opravljati v neprofitni organizaciji oziroma v profitni organizaciji, ki deluje v javnem interesu. "Izvajalci so Rdeči križ, Karitas, domovi za upokojence, centri za socialno delo, zdravstveni domovi, različna društva in komunalna podjetja," je pojasnila Mrhar-Prelićeva.

Če opozorila ne zaležejo, je na potezi sodišče

Če oseba, ki opravlja družbenokoristno delo, ne izpolnjuje dodeljenih nalog, dobi dve opozorili. Če omenjena opozorila ne zaležejo, je na potezi sodišče, ki odloči, ali bo obsojeni preostanek kazni prestal v zaporu ali bo še vztrajal pri družbenokoristnem delu.

Družbenokoristno delo pri nas trenutno opravlja 1.217 ljudi. Med tistimi, ki namesto zaporne kazn, delajo za ljudi, je kar 75 odstotkov posameznikov, ki so tako kot Črnigoj protipravno pridobili premoženjsko korist, so še poročali na Planet TV.