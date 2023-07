Delodajalci prekinjajo dialog z vlado: Ne želimo imeti samo vloge statista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reprezentativne delodajalske organizacije zaradi neenakovredne vloge izstopajo iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), je na skupni novinarski konferenci delodajalcev dejal predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš. Kot je navedel, pri zakonih, kot sta zakon o delovnih razmerjih in dolgotrajni oskrbi, ne želijo imeti le vloge statista.

"Nekatera ministrstva ne razumejo socialnega dialoga in ga pretvarjajo v socialni monolog in v takem težkem okolju ne moremo in ne želimo sodelovati, ker imamo samo vlogo statista," je poudaril Trobiš. Predstavniki gospodarstva po njegovih besedah pričakujejo enakovreden položaj delodajalcev v ekonomsko-socialnem dialogu.

Med drugim jih moti, da je šel v javno obravnavo neusklajen osnutek zakona o delovnih razmerjih, skrbi pa jih tudi, ker bo DZ danes po vetu po pričakovanjih vnovič potrdil neusklajen zakon o dolgotrajni oskrbi.

Vlada gospodarstvo razume kot breme

"Ob takšnih pogojih naše gospodarstvo ni in ne more biti konkurenčno. Gospodarstva vlada ne bi smela razumeti in obravnavati kot breme, ampak se zavedati, da je vir prihodkov v proračunsko blagajno," je opozoril Trobiš.

Delodajalske organizacije so se zato po njegovih besedah odločile izstopiti iz ESS, in sicer vse dotlej, "dokler v naši državi ne vzpostavimo enakopravnega tripartitnega socialnega dialoga, ki temelji na spoštovanju pravil ESS".

Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani sodelujejo vse reprezentativne delodajalske organizacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Maja 2021 so v času vlade Janeza Janše iz socialnega dialoga zaradi kršenja pravil ESS izstopile tudi vse reprezentativne sindikalne centrale. Socialni dialog je bil nato zamrznjen vse do julija 2022.