Delodajalci bodo namesto 30 plačevali le še 20 dni bolniške odsotnosti

Ob tem, da se bo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca skrajšalo s sedanjih 30 delovnih dni na 20 delovnih dni, se skrajšuje tudi skupno obdobje v koledarskem letu, ko bolniško odsotnost krije delodajalec, in sicer s sedanjih 120 dni na 80 dni.

Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

Noveli zakonov o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca, so s 45 glasovi za poleg poslancev SAB, ki so ju predlagali, podprli še v SDS, NSi, Konkretno in NP.

Proti so glasovali v poslanskih skupinah LMŠ, SD, DeSUS in Levica. Opozarjali so, da se bo zaradi večjih obveznosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšal obseg javnih zdravstvenih storitev.