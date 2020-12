Delavnica, v kateri "kište", obsojene na odpad, dobivajo novo življenje

Prostovoljci iz društva Duh časa popravljajo stare računalnike in jih predajajo otrokom in mladostnikom, ki jih potrebujejo za šolanje na daljavo.

Prostovoljci iz društva Duh časa popravljajo stare računalnike in jih predajajo otrokom in mladostnikom, ki jih potrebujejo za šolanje na daljavo. Foto: Ana Kovač

Prostovoljci, združeni v društvu Duh časa, so v obdobju epidemije otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin predali že skoraj tisoč računalnikov. Iz starih računalnikov, obsojenih na odpad, so ustvarili dostojne pomočnike za šolanje na daljavo. In njihovo delo še zdavnaj ni končano.

Matjaž Ugovšek, ustanovitelj društva za trajnostni razvoj Duh časa Foto: Ana Kovač

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa je zaživelo leta 2009 kot odziv na serijo filmov z naslovom Zeitgaist (Duh časa), v kateri so prikazane rešitve za globalno organiziranost človeštva, ki bi prinesla blagostanje in izobilje za vse – ob sočasni skrbi za planet in prihodnje rodove.

V prvem in drugem valu epidemije so popravili in otrokom predali že skoraj tisoč računalnikov. Foto: Ana Kovač

"Te načrte za prihodnost smo v društvu vzeli za svoje in jih promoviramo naprej. Neposredno tudi prek računalnikov, ki jih prenovimo za socialno ogrožene," je povedal njegov ustanovitelj Matjaž Ugovšek.

Gre za dejavnost, ki temelji prav na rešitvah, ki jih predlaga ta film. Torej za gospodarjenje z obstoječimi viri tako, da jih čim bolje izkoristimo, iste vire oziroma surovine vračamo nazaj v sistem, s čimer sklenemo reciklažni krog. "Tako ne obremenjujemo okolja," poudarja glavni motor društva.

In čeprav je poslanstvo društva širše zastavljeno s poudarkom na trajnostnem razvoju (lahko si pogledate v spodnjem videu), se zaradi trenutnih razmer posveča predvsem pripravi starih računalnikov.

Stare škatle, obsojene na odpad, očistijo ter jih tehnično in programsko usposobijo. Prek Društva prijateljev mladine Moste – Polje jih posredujejo družinam, ki računalnike nujno potrebujejo, posameznikom ali neprofitnim organizacijam.

Pred epidemijo so z računalniki oskrbovali tudi brezdomce, migrante in neprofitne organizacije, odkar je Slovenija v primežu epidemije, so njihova prioriteta šolarji.

Foto: Ana Kovač

Odziv javnosti nad pričakovanji

Ugovšek je nad odzivom javnosti navdušen. "V obdobju epidemije smo bili deležni ogromno donacij, več kot kadarkoli prej. Tako v obliki računalnikov kot tudi finančnih donacij," je povedal.

"Seveda pa smo po drugi strani imeli tudi ogromno naročil. Marca je bila ta številka 1.600, to v praksi pomeni, da se je pokazala potreba po 1.600 računalnikih po vsej Sloveniji, kar smo v društvu poskušali reševati kot ena od prostovoljnih organizacij. V prvem valu smo poskrbeli za 500 računalnikov, v drugem pa smo trenutno pri številki 450. Potrebujemo še 499 osebnih računalnikov in 13 prenosnikov," je napovedal Ugovšek.

Foto: Ana Kovač

V projekt Računalniki za socialno ogrožene, ki se je rodil že leta 2011, je trenutno vpletenih več deset prostovoljcev, približno 20 občasno, šest pa vsakodnevno.

Dejavnost priprave računalnikov izvajajo v prostorih Osnovne šole Bičevje, kjer so jim ponudili prostor, in tam delovno preživijo tudi marsikatero noč.

Društvo ima tudi izpostave v Radečah, Mariboru in Novem mestu, kmalu verjetno tudi v Piranu, v številnih krajih pa imajo tudi svoje zbirne točke, kjer se zbira računalniška oprema in jo prostovoljci potem dostavijo do ustreznih delavnic.

Najprej obvestite šolo!



Zaradi velikega navala prosilce prosijo, da o potrebi po računalniški opremi najprej obvestijo šolo. Šola ima svoje postopke. Pomembno je, da imata šola in posledično MIZŠ čim bolj realno sliko o razmerah, navajajo na svoji spletni strani.



"Naš telefon in nabiralnik elektronskih sporočil sta od oktobra 2020 popolnoma preobremenjena, zato se ne moremo več ažurno odzvati na vse prošnje. To obžalujemo in si želimo, da bi zmogli več. Obenem poudarjamo, da bomo pomagali vsem, ko jim bomo lahko. Ostanite zdravi!" sporočajo na svoji spletni strani.



Obenem vse donatorje vabijo, da poskusijo po njihovih navodilih sami pripraviti računalnike za končne uporabnike in jih oddati neposredno šolam.

Kako se potrebe po računalnikih v prvem in drugem valu epidemije razlikujejo?

Računalniki z vseh vetrov, MZZ daroval kar 90 računalnikov

Računalniki prihajajo iz različnih kanalov, od posameznikov, družin, gospodinjstev do podjetij, javne uprave … Novembra jim je tako ministrstvo za zunanje zadeve darovalo kar 90 delujočih računalnikov in monitorjev, z dodatnimi 120 rabljenimi računalniškimi sistemi se je akciji pridružilo tudi podjetje Hofer.

"Glede na to, da imamo delavnico v prostorih osnovne šole, smo v stalni navezi z učitelji, tako da smo obveščeni, kakšne sisteme otroci in mladostniki pravzaprav potrebujejo. O potrebah se dogovarjamo s predstavniki šol – ali z ravnateljem ali s socialnim delavcem. Računalnike predamo v trajno last," je poudaril sogovornik, ki je še posebej hvaležen, kadar dobijo povratno informacijo zadovoljnega uporabnika.

Foto: Ana Kovač

V društvu Duh časa so zbrani ljudje različnih profilov, skupno pa jim je tudi to, da se jim zdi škoda, da bi računalniki pristali na odpadu in bremenili okolje samo zato, ker so bili odpisani in je to najlažja rešitev, ali pa je prišlo do težav z operacijskim sistemom in ga je pravzaprav treba samo na novo naložiti, razloži sogovornik.

