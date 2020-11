Sobe hotela Adagio na Dunaju so že od letošnjega marca skoraj povsem prazne. Kljub temu jih morajo ogrevati, vzdrževati in plačevati najemnino. Na drugi strani imajo nekatere družine v majhnih stanovanjih težave z zagotavljanjem nemotenega učenja za svoje otroke.

Brezplačen najem za štiri ure na dan

Zato se je hotel v sodelovanju z dunajskim direktoratom za izobraževanje lotil projekta, ki bo trajal, dokler se ne odprejo šole: štiri ure dopoldne ali popoldne, tudi med konci tedna, lahko šolarji za učenje in pouk na daljavo brezplačno uporabljajo njihove studie in apartmaje. Tako imenovane "leteče pisarne" so opremljene s kuhinjo, kavčem, brezžičnim internetom ter dodatnimi mizami, stoli in tablami.

Foto: Aparthotel Adagio

Ponudba je namenjena predvsem tistim, ki doma nimajo dovolj prostora za nemoteno učenje ali nimajo delujočega brezžičnega omrežja, za priprave na pouk pa jih lahko brezplačno rezervirajo tudi učitelji.

Otroci le v spremstvu polnoletne osebe

V sobah, ki merijo od 25 do 40 kvadratnih metrov, sta lahko največ dve osebi, ni pa jih mogoče rezervirati za čez noč. Mladoletni šolarji morajo imeti v hotelu spremstvo polnoletne osebe.

"Zelo sem bila presenečena, ko smo že takoj po aktiviranju spletnega portala za rezervacije prejeli prve rezervacije za naslednje dni," je povedala direktorica hotela Martina Richard, "v teh težkih časih se moramo združiti in si pomagati. Kot odgovorno podjetje želimo v okviru svojih zmožnosti podpirati družbo in predvsem lokalno skupnost na Dunaju."

Foto: Getty Images

Ob ponovnem odprtju šol bo hotelska veriga Accor, katere del je tudi hotel Adagio, v okviru projekta "Leteča učilnica" šolam v brezplačno uporabo ponudila tudi svoje konferenčne prostore. Dvorane s tehnično opremo v izbranih hotelih bodo šole lahko uporabljale za pouk v večjih skupinah.

Turizem, ki koristi meščanom

Pobudnik projekta, direktor Turizma Dunaj Norbert Kettner, je povedal: "Naša strategija je, da s pomočjo turizma ustvarimo čim večjo korist za mesto in meščane. Da turistična infrastruktura v teh zahtevnih časih koristi Dunajčankam in Dunajčanom ter celo pomaga mladim pri zagotavljanju boljših pogojev za izobraževanje v času pandemije, kaže na povezanost v našem mestu ter na to, kako dobro se ta strategija udejanja."

