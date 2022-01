Do katere starosti je treba otroku pomagati pri učenju? #video

Če ne prej, so se starši z učno pomočjo otrokom srečali v času pandemije in šolanja na daljavo. V kolikšni meri pa je ta potrebna in do kdaj je treba otroku aktivno pomagati pri učenju?

V oddaji Jutro na Planetu so se tokrat posvetili staršem, ki se sprašujejo, koliko, na kakšen način in do kdaj otrokom pomagati pri učenju.

"Težko je govoriti o točni starosti, kdaj otrok postane samostojen pri šolskem delu. Sta pa prva in druga triada osnovne šole obdobje, ko otroka spremljamo, ga opazujemo, mu pomagamo pri učenju in smo pozorni na težave, ki se lahko pojavijo," je povedala pedagoginja Lea Čerin.

V zadnji triadi bi se otrok moral znati učiti sam

Kot je poudarila, sta prvi dve triadi idealno obdobje, da otroka opremimo z metodami učenja, mu pomagamo pri organizaciji in ga seznanjamo s samim učenjem, z učnimi navadami. "Tako se lahko ob prehodu v zadnjo triado ali pa morda že v obdobju šestega razreda starši začnemo umikati. Če vemo, da je otrok opremljen z veščinami učenja, to tudi lažje storimo," je dejala pedagoginja.

"V zadnji triadi se učna snov že toliko poglobi, da starši pri samem učenju pogosto težko pomagamo, zato je toliko bolj pomembno, da do takrat otrok že ve, kako začeti učenje, kam se obrniti po pomoč," je še poudarila.

"V našem šolskem sistemu smo še vedno naravnani k temu, da je učenje nekaj zelo resnega," pa je opozorila doktorica psihologije in profesorica na glasbeni akademiji Katarina Habe, "medtem pa nevropsihološke raziskave kažejo, da je najučinkovitejše tisto učenje, ki je zabavno, enostavno in povezano s pozitivnimi čustvi."

Naj učno okolje vzbuja pozitivna čustva

"Zato je treba ustvariti okoliščine, ki spodbujajo pozitivna čustva ne glede na to, ali nam je učna snov všeč ali ne. To je lahko glasba v ozadju, dišeče sveče, morda košček čokolade, karkoli, kar v nas vzbuja blagostanje," je predlagala, "pri otroku je lahko to že samo občutek, da je nekdo ob njem, zgolj naša fizična prisotnost."

Kot še en pomemben pripomoček je izpostavila gibanje. "Pri učenju vsi potrebujemo veliko gibanja, še sploh pa tisti, ki informacije najlažje sprejemajo prek čutenja in gibalnega aparata. Zakaj bi morali pri učenju obvezno sedeti za mizo? Zvezek lahko primeš v roke in se z njim sprehodiš po sobi, snov si lahko posnameš in jo poslušaš med sprehodom," je predlagala, "treba je biti fleksibilen in odprt, ne obstaja le ena rešitev, ampak jih je mnogo."

Preverite tudi, kako lahko beseda "super" starše usmerja, ko otrokom pomagajo pri učenju.

Oglejte si še: