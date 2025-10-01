Potem ko je družba Žito julija sporočila, da namerava bosanskemu podjetniku prodati hčerinski podjetji Gorenjka in Šumi, usoda zaposlenih ostaja negotova. Prav tako še ni jasno, ali bo proizvodnja ostala v Sloveniji.

Družba Žito, ki je v lasti hrvaške Podravke, je konditorski del poslovanja, ki vključuje blagovne znamke Gorenjka, Šumi, Herba, Mistica in Bali, julija letos prodala družbi UPI Star Sarajevo. Podjetje je v lasti družine Rusmirja Hrvića, podjetnika ter solastnika ene vodilnih poslovnih skupin v Bosni in Hercegovini AS Holdinga. Kupoprodajna cena je znašala 8,6 milijona evrov, povečana za stanje zalog in neto denarja na dan zaključka, ki je po izpolnitvi vseh pogojev predviden proti koncu leta, so poleti sporočili iz Žita.

Podjetje UPI Star Sarajevo naj bi po takratnih napovedih predstavnikov Žita prevzelo zaposlene, blagovne znamke ter tovarni Šumi v Krškem in Gorenjka v Lescah. Že ta teden naj bi zaposlene premestili v novoustanovljeno podjetje, so poročali v oddaji Tednik na RTV Slovenija.

Predsednik Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije Jaka Šilak je po sestanku z vodstvom Žita za Tednik povedal, da bo po prenosu delavcev Gorenjke in Šumija na podjetje Šumi Gorenjka, d. o. o., še eno leto veljavna kolektivna pogodba. To po njegovih navedbah pomeni, da bodo imeli enake pravice kot do zdaj, za naprej pa se še ne ve. Šilak natančnega števila delavcev ni razkril, šlo naj bi za okoli sto delavcev.

V Žitu brez komentarja

V Žitu za Tednik niso hoteli pojasniti podrobnosti načrtov novega lastnika, češ da postopek prodaje še poteka in da jih zato zdaj še ne morejo komentirati. Dodali so, da lahko zagotovijo, da bodo vsi postopki, ki zadevajo zaposlene, potekali pregledno in v skladu z zakonodajo. Priložili so izjavo Hrvića, ki je dejal, da gre za dolgoročno partnerstvo, ki temelji na spoštovanju tradicije, obnovi in rasti. "Naš cilj je nadaljnji razvoj blagovnih znamk, tehnološka modernizacija in širitev na nova tržišča ob ohranjanju prepoznavne kakovosti, ki jo slovenski potrošniki poznajo in cenijo," je navedel novi lastnik.

A agrarni ekonomist Aleš Kuhar ni optimističen. V oddaji Tednik je opozoril, da so tovrstna prestrukturiranja pogosta pri živilski industriji in da pogosto prinašajo pritisk na stroške, racionalizacijo ter možnost delnih zaprtij ali selitev proizvodnje.

"Mislim, da bo podjetje v nekaj letih, če ne prej, ugasnilo. Po mojem prevzem ni bil primarno motiviran z močjo teh blagovnih znamk, ampak so v ozadju meni manj znani motivi. Mogoče nepremičnine, mogoče finančni vzvodi, ki jih lahko bosansko podjetje čez slovenski trg realizira," je za Tednik opozoril Kuhar.