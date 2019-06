"Ob koncu leta smo se starši odločili, da učitelju v našem razredu skupaj kupimo darilo. Po dolgem dopisovanju prek elektronske pošte je zmagala ideja, da bi kupili vrednostni bon za doživetje. Ker so ti praviloma dražji od 50 evrov, pa se nam porajajo pomisleki, ali učitelj lahko sprejme tako darilo ali bo imel le sitnosti. Poleg tega ne vemo, kako je z obdavčitvijo," nas je vprašala mamica osnovnošolca.

Vrednostni boni in nakit prepovedani

O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86 evra, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi delodajalec. Učitelji in vzgojitelji so javni uslužbenci, zato zanje veljajo omejitve kot za uradnike na ministrstvu ali uslužbence davkarije.

Če jih povzamemo:

Javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega 62,59 evra . Od iste osebe lahko v istem koledarskem letu prejme več priložnostnih daril, a le do skupne vrednosti 125,19 evra (zneski so nezaokroženi, ker so bili po sprejetju evra preračunani iz tolarske vrednosti).

. Od iste osebe lahko v istem koledarskem letu prejme več priložnostnih daril, a le do skupne vrednosti 125,19 evra (zneski so nezaokroženi, ker so bili po sprejetju evra preračunani iz tolarske vrednosti). Ne sme sprejeti darila v obliki denarja ali vrednostnih papirjev, darilnih bonov, vrednostnih bonov, darilnih žetonov in dragocenih kovin (torej tudi nakita) .

. Ne sme sprejeti darila, ki vpliva ali bi lahko vplivalo na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njegovega delovanja.

njegovega delovanja. Ne sme sprejeti darila, če bi izročitev oziroma sprejetje takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje (dajanje oziroma jemanje podkupnine, zloraba položaja).

(dajanje oziroma jemanje podkupnine, zloraba položaja). Ne sme sprejeti darila v obliki storitve, če ne gre za darilo manjše vrednosti (do 62,59 evra) .

. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86 evra, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi delodajale c. Med drugim mora poročati o ocenjeni vrednosti darila in razlogu oziroma okoliščinah izročitve.

c. Med drugim mora poročati o ocenjeni vrednosti darila in razlogu oziroma okoliščinah izročitve. Darila, ki presegajo vrednost 125,18 evra, postanejo last delodajalca (v tem primeru šole ali vrtca).

Kaj kupiti učitelju ali vzgojitelju ob koncu šolskega leta? created by Poll

"Namesto daril prispevajte v šolski sklad"

V domžalski osnovni šoli so starši dobro sprejeli pobudo vodstva šole, da namesto daril prispevajo v šolski sklad. Na zakonodajne omejitve glede prejemanja daril ob koncu šolskega leta vsako leto opozorijo v Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah. V lanskem dopisu, ki si ga lahko ogledate tukaj, je šola starše opozorila na zgoraj navedene omejitve in predlagala, da naj starši raje prispevajo v šolski sklad za nakup opreme, učil in pomoč socialno šibkim družinam pri plačilu šolskih stroškov.

"Ta poziv objavljamo že več let, tudi letos ga bomo kmalu objavili, saj se bliža konec leta in čas obdarovanja. To temo odpiramo tudi na sejah sveta staršev, tako da so starši že kar ozaveščeni," nam je povedala ravnateljica Petra Korošec.

Kot pravi, je odziv zelo pozitiven, tako staršev kot tudi učiteljev. Ali to pomeni, da daril ni ali da darujejo v sklad? "Zelo različno," odgovarja Koroščeva. Pravi, da učitelji dobivajo v dar izdelke otrok, ki jim tudi več pomenijo. Če se izognejo dragim darilom, ni zadreg ne na strani staršev ne na strani učiteljev, konča ravnateljica.