Danska cepila rekordnih sto tisoč ljudi v enem dnevu

Danska je v Evropski uniji med državami, ki so cepile največji delež svojega prebivalstva. Foto: Sportida

Danci so včeraj proti novemu koronavirusu cepili največ prebivalcev v enem dnevu do zdaj, in sicer sto tisoč ljudi, poroča STA. Cepljenje v večjem obsegu Danska načrtuje v prihodnje, ko bo na voljo več odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu.