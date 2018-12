Danes že vsaj tri prijave domnevnih kršitev volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev začel opolnoči, do 10.30 prejela skupaj tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za dve obvestili so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, eno zadevo pa inšpektorat obravnava.

Od treh prijav domnevnih kršitev volilnega molka, eno inšpektorat obravnava in je povezana z objavami na družabnih omrežjih, je za STA povedal Matija Remec z inšpektorata za notranje zadeve.

V 56 slovenskih občinah, tudi šestih mestnih, bodo v nedeljo izbrali novega župana. Več kot 612.000 volilnih upravičencev bo izbiralo med kandidatoma, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša, a noben od njiju ni dobil več kot polovične podpore volivcev.

Volišča bodo v nedeljo odprta od 7. do 19. ure. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk, v katerem je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.