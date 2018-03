Šolniki stavkajo, pouka v večini šol ni

V več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol danes poteka stavka, ki se je po podatkih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) udeležuje več kot 40 tisoč zaposlenih. Ob 12. uri bodo v enajstih mestih pripravili tudi protestne shode. V Ljubljani bo ta potekal pred vlado. Zaradi stavke pouka v večini šol ni.

Shodi bodo potekali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na Ravnah in na Ptuju. Po ocenah Sviza se bo posameznega shoda udeležilo od 500 do 2.500 stavkajočih.

Na shodih bodo zaposlene v vzgoji in izobraževanju nagovorili sindikalni zaupniki. Med drugim bodo po napovedih Sviza izpostavili podatke o tem, da so se razlike v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v zadnjih letih še dodatno poglobile ter da je rast povprečnih plač v vzgoji in izobraževanju zaostala za rastjo povprečne plače v državi.

Ponovili bodo stavkovne zahteve, predstavljene ob začetku stavke februarja. Med drugim zahtevajo višje plače za vzgojitelje v vrtcih ter učitelje in druge strokovne delavce v šolah, primerno ureditev plačila razredništva ter regres za vse z minimalno plačo ali plačo, nižjo od 1.200 evrov bruto. Pričakovati je, da bodo zahtevali tudi uresničitev dogovora, ki so ga v ponedeljek dosegli z vlado, a ga ta ni parafirala.

Zaradi stavke danes v večini šol ni pouka, naj bi pa bilo zagotovljeno varstvo za otroke, za katere starši nimajo drugega varstva. Tudi v večini vrtcev naj bi organizirali le dežurne enote. Na Svizu starše pozivajo, naj danes otrok ne pošiljajo v vrtce in šole, razen če res ni druge možnosti.