Danes še sončno, sledi poslabšanje vremena

Danes bo prevladovalo še sončno vreme, le v zahodnem hribovitem svetu bo zvečer rahlo deževalo. Na vzhodu države se bodo temperature povzpele do 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno deževalo. V noči na petek bodo padavine in posamezne nevihte zajele vso Slovenijo. Nekoliko hladneje bo.

Danes bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Dan bo večinoma sončen, le na zahodu bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter. V zahodnem hribovitem svetu bo popoldne in zvečer že občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

V noči na petek bodo padavine in posamezne nevihte zajele vso Slovenijo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal. Nekoliko hladneje bo.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno, še napovedujejo vremenoslovci.