Danes oblačno, ponekod rahel dež

Danes bo pretežno oblačno. Na severovzhodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Predvsem zvečer bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, prehodno bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bolj jasno

V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo temperatura večinoma malo pod lediščem. V petek bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo. Zapihal bo severni veter.

V Kvarnerju burja

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih severno od nas se bo popoldne razjasnilo. V sosednjih pokrajinah Italije, ob severnem Jadranu in v zahodni Hrvaški bo občasno rahlo deževalo. V Kvarnerju bo zapihala šibka do zmerna burja.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem zvečer bodo nastajale krajevne plohe. Burja ob severnem Jadranu bo čez dan ponehala, še navaja Arso.