Danes nakazane pokojnine bodo še nekoliko višje od januarskih

Pokojnine in invalidska nadomestila, nakazana danes, bodo še višja kot januarska. Februarska redna uskladitev namreč znaša 8,8 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke več od januarske delne redne uskladitve v višini 8,2 odstotka. Tokratni znesek bo ob tem še nekoliko višji tudi zato, ker bo izplačan poračun za januar.

Izvedenih bo skoraj 790 tisoč posamičnih nakazil, je za STA dejal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež. Za izplačilo 8,8-odstotne uskladitve od 1. januarja bo moral zavod po njegovih besedah na letni ravni izplačati 603 milijone evrov.

Znesek najnižje pokojnine je od 1. januarja 337,40 evra, zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, znaša 748,27 evra, zagotovljena vdovska pokojnina največ 748,27 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa je 468,93 evra.

Januarsko delno redno uskladitev so izvedli v skladu s proračunskimi dokumenti, medtem ko so redno uskladitev v februarju izračunali po sistemskem pokojninskem zakonu. Ta določa, da je treba upoštevati 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Povprečna plača za leto 2023 je bila od plače za leto 2022 nominalno v bruto znesku višja za 9,7 odstotka, povprečna letna inflacija v letu 2023 pa je dosegla 7,4 odstotka.