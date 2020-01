Danes in jutri še lepo, v soboto pooblačitev in dež

Danes bo v Prekmurju in deloma na Štajerskem večinoma megla ali nizka oblačnost. Drugod bo delno jasno, občasno bo precej koprenaste oblačnosti. Popoldne bo predvsem v Vipavski dolini in na Krasu zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11, na Primorskem do 13, v krajih z meglo in nizko oblačnostjo na severovzhodu pa malo nad 0 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na zahodu dokaj sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost, zjutraj in dopoldne pa ponekod tudi megla. Šibka burja bo zjutraj ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju in v krajih z burjo na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V soboto pooblačitev in padavine

V soboto se bo povsod pooblačilo. Dopoldne se bodo v zahodni in deloma osrednji ter južni Sloveniji pojavljale manjše padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja. V nedeljo bo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, tam se bo popoldne jasnilo.