Danes bo v škofa posvečen Mitja Leskovar, novi apostolski nuncij v Iraku

Danes ob 10. uri bo v ljubljanski stolnici škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku Mitje Leskovarja. Škofovsko posvečenje mu bo podelil kardinal Franc Rode. Slovesnost bo mogoče spremljati preko Radia Ognjišče, YouTube kanala Nadškofije Ljubljana in Exodus TV.

Škofovsko geslo 50-letnega Mitje Leskovarja je Križ je drevo ali les življenja. Kot je dejal za Radio Slovenija, ga je izbral predvsem zato, ker meni, da je Kristusova daritev na križu osrednjega pomena, piše STA.

Leskovar je bil leta 1995 posvečen v duhovnika, nato je dve leti deloval kot kaplan v župniji Domžale. Po tem je bil poslan na študij v Rim, kjer je doktoriral iz cerkvenega prava in opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo. V diplomatski službi Svetega sedeža je deloval od leta 2001, in sicer na nunciaturi v Bangladešu, v Državnem tajništvu Svetega sedeža, bil pa je tudi svetovalec nunciatur v Nemčiji, Indiji in Nepalu. Poleg maternega jezika Leskovar govori italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko.

Na Slovenski škofovski konferenci so za STA posvečenje Leskovarja v naslovnega nadškofa Beneventa in njegovo imenovanje za apostolskega nuncija v Iraku označili za veliko priznanje Svetega Sedeža Katoliški cerkvi v Sloveniji, saj je njenega duhovnika imenoval na eno najvišjih funkcij.

"Na takšne dogodke moramo biti Slovenci še posebej ponosni"

"Preko svojega poslanstva, službe apostolskega nuncija, bo kot stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža imel v Iraku status izrednega in pooblaščenega veleposlanika. Povsod, kjer bo deloval, bo znan tudi njegov izvor, to je Slovenija in Katoliška cerkev v Sloveniji. Na takšne dogodke moramo biti Slovenci še posebej ponosni in se jih veseliti," so še navedli.

Po posvečenju bo Leskovar odšel na posvete v Vatikan, službo nuncija v Iraku pa bo predvidoma nastopil v prvi polovici septembra. Začetek njegove službe je odvisen od tega, kakšne bodo razmere zaradi novega koronavirusa.

Papež Frančišek je Leskovarja za naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku sicer imenoval prvega maja. Z nastopom službe bo Leskovar postal stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža in papeža v Iraku. Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje, torej škofje po naslovu, brez škofije, še piše STA.