Danes bo sončno in toplo #video

Tudi jutri bo dokaj sončno, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso). Popoldne in zvečer bo predvsem v severnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 12, najvišje dnevne od 17 do 23 °C.

Konec tedna spet poslabšanje

V noči na petek bodo padavine prehodno zajele večji del države in do jutra ponehale. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe.