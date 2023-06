Današnji dan posvečen Primožu Trubarju

Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju. Za spominski dan utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran njegov domnevni rojstni datum. V državnem zboru bo kulturna prireditev, na Trubarjevi domačiji na Rašici pa literarni večer Dom v jeziku.

Na kulturni prireditvi ob dnevu Primoža Trubarja, ki se bo začela ob 11. uri v preddverju velike dvorane državnega zbora, bosta zbrane nagovorili predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednica odbora DZ za kulturo Tamara Vonta. Sodelovali bodo dijaki Prve gimnazije Maribor in Parlamentarni pevski zbor Kvorum.

Praznično dogajanje bo potekalo ves teden

V občini Velike Lašče na dan Trubarjevega rojstva praznujejo občinski praznik. Ker pa letos mineva sto let od smrti njihovega rojaka Josipa Stritarja, bodo tokratni občinski praznik namenili spominu na njegovo zapuščino. Praznično dogajanje bo potekalo ves teden, praznovanje pa se bo začelo danes na Rašici s Trubarjevim dnem, ko bo potekal literarni večer Dom v jeziku, piše na spletni strani Občine Velike Lašče.

Že 10. literarni večer Društva slovenskih pisateljev (DSP) na Slovenski pisateljski poti Dom v jeziku, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Trubarjevo domačijo, Občino Velike Lašče in Programom Ars, se bo na Trubarjevi domačiji na Rašici začel ob 18. uri.

Kot so zapisali na DSP, bo prireditev veliko praznovanje literature, ustvarjalnosti in moči slovenske besede. V imenu pisateljske misli se bodo srečali in predstavili dobitniki slovenskih literarnih nagrad in priznanj: dobitnica Jenkove nagrade Nataša Velikonja, kresnikov nagrajenec Roman Rozina, dobitnik nagrade novo mesto short 2022 Franci Novak, dobitnica večernice 2022 Maša Ogrizek, dobitnica Cankarjeve nagrade Mojca Kumerdej in prejemnik Rožančeve nagrade Uroš Zupan. Večer bo tudi tokrat neposredno predvajan na valovih Radia Slovenija, na 3. programu Radia Slovenija - Programu Ars.

Literarnemu večeru bo sledilo odprtje likovne razstave Trubarjevi kraji, ki letos nosi naslov Josip Stritar in literarna kritika ter je posvečena 100. obletnici Stritarjeve smrti.

Pobudo za državni praznik je dal tržaški pisatelj Boris Pahor

Univerzitetna knjižnica Maribor in Zveza kulturnih društev bosta tokratna Spominjanja posvetili počastitvi prazničnega dne ter utrditvi zavedanja o delu in pomenu Trubarja za slovenski narod in širši evropski prostor. Prireditev z začetkom ob 17. uri, ki so jo naslovili Dan Primoža Trubarja 2023 - jezikovno načrtovanje in jezikovna politika, bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal lani umrli tržaški pisatelj Boris Pahor. Odločitev o državnem prazniku je bila sprejeta leta 2010.

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Luthra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.