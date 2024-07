Dan po hudi toči in nevihtah: tudi danes popoldne ni izključena kakšna nevihta

Sobotne nevihte s točo so največ škode povzročile na območju občine Slovenska Bistrica. Na območju Štajerske so zabeležili 509 dogodkov, od tega na območju občine Slovenska Bistrica 231. Najbolj je bilo prizadeto širše območje mesta Slovenska Bistrica in območje krajevnih skupnosti Zgornja Ložnica in Vrhole Preloge. Tudi danes pozno popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta. Zaradi velike toplotne obremenitve je za jugovzhod Slovenije izdano oranžno opozorilo, za preostali del države pa rumeno.

Iz uprave za zaščito in reševanje so danes sporočili, da so dogodke beležili na območju regijskih centrov Celje, Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Ptuj. Aktivirali so 56 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni enoti.

Toča je uničevala strehe stanovanjskih in drugih objektov, veter je podiral drevesa, zaradi močnega deževja je meteorna voda poplavila prostore objektov. Zaradi udara strele je zagorel en objekt, so opisali.

Tudi danes popoldne ni izključena kakšna nevihta



Danes bo po navedbah agencije za okolje sončno z nekaj oblačnosti. Pozno popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta.



Ob tem je agencija izdala opozorilo, saj bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Za jugovzhod države velja oranžno opozorilo, za preostali del rumeno.



V ponedeljek se bo opozorilo po napovedih razširilo na jugozahod države, v torek, ko bo še nekoliko bolj vroče, pa se bo razširilo na vso državo, razen na severozahodni del države. V sredo bo sončno, znova pa bodo popoldanske nevihte postale verjetnejše, še navaja agencija.

V Slovenski Bistrici poškodovanih več kot 150 objektov

Kot so zapisali v štabu Civilne zaščite Slovenska Bistrica, je bilo poškodovanih več kot 150 stanovanjih objektov. Velko škode je na vozilih, pa tudi na objektih fotovoltaičnih elektrarn. Večjo škodo so zabeležili na postaji RTP in na trgovskem centru Spar v Slovenski Bistrici.

Aktivirali so 12 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Slovenska Bistrica in štiri gasilske enote iz Gasilske zveze Majšperk. Gasilci zaradi velikega obsega škode delo nadaljujejo tudi danes, prizadete v neurju pa prosijo za strpnost, so še sporočili.

V Regijskem centru za obveščanje Maribor so v času neurja s točo zabeležili predvsem poškodovane strehe, podrta drevesa in meteorno vodo v objektih.

V občini Oplotnica zabeležili 81 dogodkov

Na območju občine Oplotnica so medtem zabeležili 81 dogodkov, v katerih so bile poškodovane strehe na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Na območju občine Maribor so zabeležili tri dogodke zaradi poškodbe strehe ali podrtega drevesa, na območju občine Rače – Fram pa enega.

Neurje z debelo točo je zajelo tudi občino Slovenske Konjice, prav tako so gasilci več klicev na pomoč zaradi razkritih streh objektov in podrtih dreves prejeli iz občine Šmarje pri Jelšah.