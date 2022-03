Covid v Sloveniji: visok porast okužb

V ponedeljek so ob 2.018 PCR-testih in 17.966 HAG-testih v Sloveniji potrdili 4.412 okužb z novim koronavirusom, kar je 3.502 okužbi več kot dan pred tem in 578 manj kot prejšnji ponedeljek.

V slovenskih bolnišnicah se zdravijo 404 covidni bolniki, med njimi 149 zaradi covida in 200 s covidom. 55 bolnikov potrebuje intenzivno zdravljenje, med njimi 37 zaradi covida in 18 s covidom. Včeraj je boj z boleznijo izgubila ena oseba, do danes 6.480. Iz slovenskih bolnišnic so včeraj odpustili 42 ljudi, je na Twitterju sporočilo ministrstvo za zdravje.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno pri nas 38.952 aktivnih primerov okužbe, kar je 257 več kot včeraj (38.952).

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2.710, kar je 77 manj kot dan pred tem. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev trenutno znaša 1.844 in je enako kot dan pred tem.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 cepljenih 1.264.611 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.092.