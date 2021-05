Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sodelujeta namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in Doroteja Štruc, vodja programa zdravstvene nege in koordinatorica cepljenja v Cepilnem centru Zdravstvenega doma Celje.

"Za seve, ki prihajajo, je še zelo malo podatkov. Ne vemo, kako so sevi občutljivi, podatkov ni dovolj. Težko je predvideti, kaj nam lahko pokvari obdobje, ki prihaja, in ugotoviti, kaj se bo dogajalo poleti," odgovarja Čakš Jagrova.

Poudarja še, da primerjava s stanjem v Indiji ni mogoča, saj je tam življenje drugačno, prav tako so tam potekala številna druženja, ljudje ukrepov niso upoštevali. "Zavedati se moramo, da bolj, ko se virus širi, večja je možnost mutacije. V kolikor bomo ukrepe upoštevali, pa se seveda tudi virus ne bo širil," je še poudarila.

Nuška Čakš Jager, @NIJZ_pr: Spodnja slika dokazuje, da smo s cepljenjem v starejših starostnih skupinah naredili veliko. Narašča pa nam število primerov v starostnih skupinah 25-24 let in 35-44 let, zato je izredno pomembno, da se cepljenje z vso polno mero nadaljuje. pic.twitter.com/gavj7RTCfj