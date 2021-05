Cepljenje dobiva pospešek: kako gre Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po napovedih bo v maju cepljenje dobilo pospešek. Do zdaj je vsaj en odmerek cepiva dobilo nekaj več kot 21 odstotkov Evropejcev, Bruselj je 70-odstotno precepljenost napovedal za julij. Iz več evropskih državah v zadnjih dneh poročajo o vse hitrejšem cepljenju, med drugim je Nemčija podrla rekord z 1,1 milijona cepljenih v enem dnevu. Komu v Evropi gre najbolje in kje je Slovenija?

Število okužb v Evropi še naprej ostaja visoko, vendar je v zadnjih tednih opazen trend padanja in vrstijo se ocene, da smo že mimo vrhunca tretjega vala. V vse več državah v zadnjih tednih ob ugodnejši epidemiološki sliki sproščajo ukrepe.

V Sloveniji so do zdaj po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dobavili nekaj manj kot 800 tisoč odmerkov cepiv, uporabili pa so skoraj 641 tisoč odmerkov, vendar pri vnašanju porabljenih cepiv prihaja do zamud.

Z enim odmerkom je bilo cepljenih nekaj več kot 427 tisoč oseb, kar pomeni vsak peti državljan, dva odmerka pa je dobilo nekaj več kot 213 tisoč oseb oziroma vsak deseti. Najboljša precepljenost je med ljudmi v starostni skupini od 70 do 74 let. Med regijami prednjačijo zasavska, goriška in koroška.

Foto: NIJZ

Ta mesec pride skoraj pol milijona odmerkov

Po napovedih NIJZ bo Slovenija v maju dobila 455 tisoč doz cepiva, kar je največ do zdaj. Največ naj bi prišlo cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, medtem ko predvidene dobavljene količine cepiva proizvajalca AstraZeneca še niso potrjene. Zdravstveni minister Janez Poklukar je napovedal, da bodo ob večji dobavi cepiv okrepili tudi cepilne centre, da bodo ti zmožni opraviti večje število cepljenj. Zato bo na pomoč priskočila vojska in civilne zaščite.

Premier Janez Janša je napovedal, da bi lahko precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli v sredini junija.

Med sosedami daleč spredaj Madžari

Slovenija je pri cepljenju blizu evropskega povprečja. Med sosedami močno izstopa Madžarska, kjer je bilo z enim odmerkom cepljenih več kot 40 odstotkov prebivalstva oziroma štiri milijoni ljudi, kar jih uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Pred Slovenijo sta še Avstrija in Italija, za nami pa Hrvaška.

Vse hitreje cepijo tudi Italijani, ki so v četrtek prvič uspeli v enem dnevu cepiti pol milijona ljudi. Italija je ena od držav, kjer je epidemija covid-19 pustila eno najglobljih ran, saj je umrlo več kot 120 tisoč ljudi, kar ji uvršča na drugi mesto te črne lestvice.

27 držav članic EU:

Izraelci že skoraj blizu cilja

Najuspešnejša država pri cepljenju je Izrael, kjer so z enim odmerkom cepili več kot 62 odstotkov prebivalstva. Pretekli teden so prvič po desetih mesecih zabeležili dan brez nove smrtne žrtve zaradi covid-19. Dva odmerka cepiva je dobilo nekaj manj kot 60 odstotkov prebivalstva, kar pomeni, da so že blizu 70 odstotkom, kolikor naj bi bilo potrebno za čredno imunost.

Zadnji val okužb z novim koronavirusom je v državi vrhunec doživel januarja, odtlej pa se zadeve umirjajo in oblasti hkrati s hitrim napredkom cepljenjem tudi rahljajo omejitvene ukrepe.

Potrdilo za lažje potovanje

V luči cepljenja v evropskem parlamentu poteka vroča razprava o covidnem potrdilu, ki naj bi olajšalo potovanje poleti. Preizkušanje se bo začelo čez en teden, Slovenija bo vključena v drugi val, ki bo predvidoma potekal konec maja. Preizkušali bodo tehnične povezave med nacionalnimi strežniki in evropskim strežnikom ter povezave med državami, so pojasnili viri pri komisiji, povzema STA.

Potrdilo naj bi vsebovalo QR kodo, ki bo dokazovalo, da je bila oseba cepljena proti covid-19, je prebolela covid-19 ali je bila negativna na testu. Kodo bodo lahko prebrali v vseh državah in bo delovala brez internetne povezave, lahko pa bo tudi sprintana na listu papirja.

Stanje v Sloveniji

Po napovedih Inštituta Jožefa Stefana (IJS) smo tudi v Sloveniji že dosegli vrh tretjega vala in epidemija počasi upada. Država je v oranžni fazi po vladnem semaforju sproščanja ukrepov. Po njihovih izračunih je reprodukcijsko število 0,96, kar pomeni, da ena okužena oseba povprečno okuži manj kot eno novo osebo. Dodajajo, da bi lahko ob upoštevanju prognoze razvoja epidemije, v rumeno fazo prešli v sredini maja, za kar morata biti izpolnjena naslednja cilja: sedemdnevno povprečje novih okužb mora biti nižje od 600 in v bolnišnici mora biti manj kot 500 pacientov.