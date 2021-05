Po podatkih vlade, ki jih je ta objavila na Twitter, sedemdnevno povprečje okužb znaša 661. V bolnišnicah se zdravi 608 ljudi, od tega 147 bolnikov potrebuje intenzivno nego. 19 oseb je bilo odpuščenih v domačo oskrbo. Za posledicami koronavirusne bolezni je včeraj umrlo šest ljudi.

Glede na 14-dnevno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom je epidemiološko stanje najslabše v primorsko-notranjski regiji, kjer imajo 646 okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih, najboljše pa v obalno-kraški regiji z 230,2 okužbe.

Po zadnjih podatkih je bilo s prvim odmerkom cepiva pri nas cepljenih 427.449 ljudi, dva odmerka pa je do zdaj prejelo 213.453 oseb ali 10,1 odstotka prebivalstva, je zavedeno na spletnih straneh NIJZ.

Od 27. aprila smo pod 10 tisoč potrjenih aktivnih primerov. To je bilo prvič po pol leta, to je od 20. oktobra. Hvala vsem, ki sodelujejo - tako pri cepljenju kot s spoštovanjem ukrepov. Nov cilj mora biti pod 500 do konca maja, da sprostimo bolnišnice, ki so še vedno prepolne.