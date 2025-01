Člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bodo na današnji izredni seji razpravljali o predlogu programsko-poslovnega načrta za leto 2025, ki vsebuje programsko-produkcijski in finančni načrt. Televizija Slovenija ohranja prepoznavne oddaje in načrtuje nekatere nove, na Radiu Slovenija pa bodo med drugim zasnovali nov radijski program.

V programsko-produkcijskem načrtu napovedujejo, da bo program Televizije Slovenija opazno drugačen. Med drugim pripravljajo domačo igrano serijo, ki bo na sporedu predvidoma trikrat tedensko, novo torkovo razvedrilno oddajo, novo otroško oddajo o naravi, novo glasbeno-zabavno oddajo in novo serijo oddaj o varovanju okolja.

Več športa

Načrt predvideva prenose več kot deset svetovnih prvenstev in kolesarske dirke po Franciji. Prizadevajo pa si, da bi pridobili tudi pravice bodisi za evropsko prvenstvo v košarki, svetovno prvenstvo v odbojki ali kolesarsko dirko po Španiji. Prav tako še nimajo pravic za tekme nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Radio Slovenija bo zasnoval nov radijski program Narodni radio

Da bi nacionalni javni radio dosegel več poslušalcev v manj urbanih okoljih in na podeželju, bodo na Radiu Slovenija zasnovali nov radijski program z delovnim naslovom Narodni radio. Nosilec tematskega radijskega programa, ki bo oddajal na digitalnem omrežju DAB+ in na spletu, bo v sodelovanju z Radiem Maribor in Radiem Koper Prvi program Radia Slovenija. Programsko shemo bodo pripravili do poletja, začetek testnega oddajanja pa je predviden jeseni.

Uprava zavoda v predlogu finančnega načrta za leto 2025 celotne prihodke in odhodke načrtuje v višini 154,41 milijona evrov, pri čemer načrtovani presežek prihodkov nad odhodki znaša 2030 evrov.

Med načrtovanimi prihodki je največja postavka rtv-prispevek, s katerim naj bi dobili 108,6 milijona evrov. Med načrtovanimi odhodki pa največ znašajo odhodki za pokrivanje stroškov dela redno zaposlenih, in sicer nekaj več kot 96,9 milijona evrov.